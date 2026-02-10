Nuove Scadenze per il Regime Transitorio degli Operatori di Criptovalute: Cosa Devi Sapere

Il panorama normativo delle criptovalute in Italia sta attraversando una fase di trasformazione significativa.

Con l’entrata in vigore del recente decreto legge, il regime transitorio per gli operatori di criptovalute è stato prorogato fino al 30 giugno 2026. Questa misura mira a garantire maggiore chiarezza e stabilità in un settore in continua evoluzione.

I dettagli della proroga

Il decreto-legge numero 95, in vigore fino al 30 giugno 2026, stabilisce che le entità legali registrate nel Registro VASP entro il 27 dicembre 2026 avranno tempo fino al 30 dicembre 2026 per richiedere l’autorizzazione secondo il Regolamento MiCA. Questo rinvio rappresenta un’importante opportunità per gli operatori del settore, che ora dispongono di un margine di manovra maggiore rispetto alla scadenza precedente.

Chi può beneficiare della proroga

È importante notare che non solo le entità già registrate possono richiedere l’autorizzazione, ma anche le persone giuridiche parte di un gruppo che ha già presentato la domanda. Questo ampliamento della possibilità di accesso al regime transitorio mira a garantire che più operatori possano operare legalmente, continuando a offrire servizi legati alle valute virtuali e ai portafogli digitali.

Obblighi di reporting e contributi

Un altro aspetto fondamentale del decreto riguarda l’obbligo di trasmissione dei flussi informativi all’OAM (Organismo per la gestione delle informazioni sui servizi di pagamento) da parte dei VASP. Questo obbligo è stato esteso fino ai dati relativi al terzo trimestre del 2026. I contributi per la trasmissione delle informazioni rimangono invariati, con una tariffa variabile di 0,08 Euro per ogni cliente comunicato.

Scadenze per i pagamenti

Per garantire la copertura dei costi associati alla gestione di queste informazioni, l’OAM ha stabilito scadenze precise: il pagamento del contributo variabile per il secondo e terzo trimestre del 2026 dovrà avvenire rispettivamente entro il 18 agosto e il 17 novembre 2026. Gli operatori dovranno effettuare i pagamenti tramite la piattaforma PagoPa, come da prassi consolidata.

I fatti

La proroga del regime transitorio offre un’opportunità significativa per gli operatori nel settore delle criptovalute. Gli enti possono sfruttare il tempo supplementare per allinearsi meglio alle normative europee. Questo sviluppo assicura che le operazioni siano conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento MiCA.

Le conseguenze

Il rispetto delle nuove scadenze e delle normative permetterà una maggiore integrazione delle criptovalute nel sistema finanziario tradizionale. Gli operatori che si adeguano tempestivamente potranno beneficiare di un mercato più regolamentato, aumentando la fiducia degli investitori.