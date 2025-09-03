Nuovo direttore delle risorse umane in Digital Value: Clemente Perrone

Digital Value S.p.A.

(Ticker DGV), leader nel settore ICT in Italia, ha annunciato la nomina di Clemente Perrone come nuovo Direttore Risorse Umane e Organizzazione. Questa decisione arriva in un momento cruciale per l’azienda, quotata al segmento Euronext Milan, e mira a rafforzare la strategia del Gruppo nel valorizzare il capitale umano e nello sviluppo di modelli organizzativi innovativi ed efficienti.

Chi è Clemente Perrone?

Clemente Perrone, ingegnere di 48 anni, porta con sé una vasta esperienza nella gestione delle risorse e nello sviluppo di organizzazioni complesse. Ha iniziato la sua carriera in KPMG Advisory, dove ha acquisito competenze fondamentali nel mondo della consulenza. Successivamente, ha fatto parte del Gruppo Telecom Italia, dove ha avuto un ruolo chiave nell’organizzazione di diverse business unit.

Negli ultimi dieci anni, Perrone ha lavorato nel Gruppo Sirti, ricoprendo ruoli significativi come Chief Transformation Officer e Chief HRO Officer. La sua esperienza in queste posizioni gli ha permesso di contribuire in modo decisivo alla trasformazione e al rilancio competitivo di una storica realtà delle telecomunicazioni.

Obiettivi e sfide del nuovo direttore

Con la nomina di Perrone, Digital Value si propone di focalizzarsi sulla crescita e sullo sviluppo del potenziale dei talenti. Questo è un elemento chiave per aumentare la competitività dell’azienda nel suo mercato di riferimento. Il nuovo direttore avrà il compito di guidare la strategia del Gruppo in termini di valorizzazione del capitale umano, promuovendo un ambiente di lavoro che favorisca l’innovazione e l’efficienza.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’ingresso di Clemente Perrone nel nostro Management Team”, ha dichiarato Paolo Vantellini, Presidente Esecutivo del Gruppo Digital Value. “La sua esperienza sarà preziosa per accompagnare il percorso di crescita e rinnovamento del Gruppo e per valorizzare le persone che ogni giorno contribuiscono al successo di questa società.”

Il futuro di Digital Value

L’arrivo di Clemente Perrone segna una fase di rinnovamento per Digital Value. Con la sua leadership, l’azienda punta a implementare strategie che non solo migliorino l’efficienza operativa ma anche la soddisfazione dei dipendenti. La sfida è ambiziosa: trasformare Digital Value in un riferimento non solo per la qualità dei servizi offerti ma anche come ambiente di lavoro stimolante e innovativo.

Il mercato ICT è in continua evoluzione e le aziende che vogliono mantenere la loro posizione di leadership devono investire nel loro capitale umano. Con un manager del calibro di Perrone, Digital Value si prepara ad affrontare le sfide future con una visione chiara e diretta.