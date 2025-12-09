Offerta Crédit Agricole: Canone Zero e Fino a 800€ in Buoni Amazon!

Crédit Agricole ha recentemente lanciato una promozione per attrarre nuovi clienti interessati a un conto corrente online.

Questa offerta prevede la possibilità di ricevere fino a 800€ in buoni Amazon e un canone annuo azzerato fino al 31 dicembre 2025. Di seguito vengono illustrati i dettagli di questa proposta.

Dettagli dell’offerta

L’apertura del conto presso Crédit Agricole avviene completamente online, rendendo il processo semplice e veloce. Gli utenti possono inserire il codice promozionale VISA per ottenere un Welcome Bonus di 50€ dopo aver effettuato almeno una transazione entro 30 giorni dall’attivazione della carta di debito Visa.

Questa carta, oltre a consentire pagamenti sia in Italia che all’estero, presenta la possibilità di personalizzare il PIN e gestirla tramite un’app dedicata, garantendo così un’esperienza bancaria moderna e intuitiva.

Bonus legati all’accredito dello stipendio

Se l’utente decide di accreditare il proprio stipendio o pensione, si aggiunge un ulteriore bonus di 50€. Inoltre, nel periodo del Black Friday, l’uso della carta di debito per acquisti può portare a bonus aggiuntivi: spese comprese tra 500 e 999,99€ generano un buono di 50€, mentre per spese superiori a 2.000€, il bonus può arrivare fino a 200€.

Incentivi per il programma “porta un amico”

Un’altra opportunità di guadagno è rappresentata dal programma “porta un amico”. In questo caso, sia chi invita sia il nuovo cliente ricevono 50€ per ogni amico che apre un conto, fino a un massimo di 500€ invitando dieci persone. Questo meccanismo rende l’apertura del conto vantaggiosa sia per il singolo che per la comunità di clienti Crédit Agricole.

Servizi inclusi nel conto online

Il Conto Online di Crédit Agricole non si limita a offrire bonus e promozioni; include anche una serie di servizi operativi. Tra questi ci sono bonifici SEPA gratuiti, bonifici istantanei senza alcun costo e domiciliazioni bancarie senza spese aggiuntive. Gli utenti possono contare su un gestore dedicato, disponibile sia in filiale che tramite l’app per rispondere a qualsiasi domanda o necessità.

Questa combinazione di funzionalità digitali avanzate e vantaggi economici rende l’apertura di un conto presso Crédit Agricole un’opzione da considerare seriamente, soprattutto per coloro che cercano un servizio bancario efficiente e conveniente.