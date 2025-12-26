Operazione da 6 milioni per il salvataggio delle Sorelle Fontana e il futuro dell’Alta Moda

Nell’ambito di un’importante operazione economica, Olivia Paladino e sua sorella Cecilia sono diventate protagoniste del salvataggio della Sorelle Fontana Alta Moda, una maison romagnola di grande prestigio.

Questa storica azienda ha una lunga tradizione nell’alta moda italiana, avendo vestito icone come Ava Gardner, Jackie Kennedy e Sophia Loren. La loro azione mira non solo a preservare un patrimonio culturale, ma anche a rispondere a una situazione finanziaria critica.

Dettagli dell’operazione

La scorsa settimana, un incontro significativo si è svolto a Roma, dove l’amministratrice unica della Unione Esercizi Alberghi di Lusso (UEAL), Roberta Bichel, ha completato la vendita del 70% della SFAM alla Immobiliare di Roma Splendido (IRS) per un valore di 6 milioni di euro. Questa cifra verrà suddivisa in sei rate annuali, con il primo pagamento previsto entro la fine dell’anno e l’ultimo il 31 dicembre 2030.

Struttura societaria e controllo

Sebbene l’acquisto avvenga tra due entità controllate dalle sorelle Paladino, la Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio srl detiene anche il restante 30% della SFAM. Questo passaggio strategico si rivela essenziale per affrontare una situazione patrimoniale alquanto delicata. Infatti, la maison ha chiuso l’anno con un fatturato di zero euro e una perdita di 148.000 euro, portando a un patrimonio netto negativo di 1,67 milioni di euro.

Le sfide finanziarie di SFAM

Nonostante il prestigio del marchio, la Sorelle Fontana Alta Moda deve affrontare sfide significative. Le perdite accumulate devono essere coperte entro la fine dell’anno corrente, mentre quelle dovranno essere risolte entro il 2026 e quelle del 2026 entro il 2027. La necessità di una ricapitalizzazione o, in alternativa, la messa in liquidazione dell’azienda è diventata un mandato legale che le sorelle Paladino hanno deciso di affrontare con determinazione.

Un simbolo di moda e cultura italiana

La Sorelle Fontana, fondata da Zizi, Giovanna e Mirella Fontana, rappresenta non solo un marchio di alta moda, ma anche un simbolo della creatività e dell’eleganza italiana. Le sorelle Paladino, entrate nel mondo della moda con la loro iniziativa, si propongono di riportare la maison ai fasti di un tempo, investendo risorse e competenze per rinnovare l’immagine e la qualità dei prodotti.

Con il loro intervento, Olivia e Cecilia Paladino non solo cercano di risollevare un’azienda in difficoltà, ma contribuiscono anche a mantenere viva la tradizione sartoriale italiana che ha reso celebre il nostro paese nel mondo. Questo salvataggio rappresenta un’opportunità per rilanciare un marchio iconico, ponendo l’accento sull’importanza di sostenere le piccole e medie imprese italiane nel settore della moda.