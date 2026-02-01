Opportunità della Tassonomia della Finanza Sostenibile per le PMI: Guida per Piccole e Medie Imprese

Negli ultimi anni, il concetto di sostenibilità ha guadagnato crescente attenzione nel mondo degli affari, soprattutto in Europa.

Una delle iniziative più significative è rappresentata dalla Tassonomia green, un sistema innovativo volto a classificare le attività economiche secondo criteri di sostenibilità. Questo regolamento ha l’obiettivo di fornire un quadro chiaro per identificare le pratiche sostenibili, rendendo più semplice per le aziende, i finanziatori e le istituzioni pubbliche prendere decisioni informate.

Che cos’è la tassonomia green?

Il Regolamento UE 2026/852 stabilisce una struttura di classificazione che aiuta a definire quali attività possono essere considerate ambientalmente sostenibili. Questo sistema non solo facilita gli investimenti in progetti che perseguono obiettivi ecologici, ma fornisce anche un linguaggio comune per le aziende e gli investitori. Affinché un’attività venga qualificata come tale, deve conformarsi a requisiti specifici, che includono il contributo a uno dei sei obiettivi ambientali, come la mitigazione dei cambiamenti climatici o la protezione delle risorse idriche.

Requisiti per le attività sostenibili

Per essere definita ambientalmente sostenibile, un’attività deve:

Contribuire in modo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali stabiliti dalla Commissione Europea.

a uno dei sei obiettivi ambientali stabiliti dalla Commissione Europea. Non arrecare danno significativo ad alcun altro obiettivo ambientale, in conformità con il principiodo not significant harm(DNSH).

Rispettare criteri tecnici specifici riguardanti l’impatto ambientale.

Essere in linea con le garanzie minime sociali.

Chi è coinvolto nella tassonomia?

Dal 2026, diversi soggetti saranno obbligati ad adattarsi alla tassonomia, tra cui:

Le imprese soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) , che dovranno dimostrare la loro conformità alla tassonomia.

, che dovranno dimostrare la loro conformità alla tassonomia. Le pubbliche amministrazioni , che utilizzeranno la tassonomia come riferimento per la concessione di incentivi.

, che utilizzeranno la tassonomia come riferimento per la concessione di incentivi. Gliinvestitori, che dovranno fornire dettagli sull’allineamento dei loro prodotti finanziari alla tassonomia.

Linee guida di Assolombarda

Per supportare le aziende nella transizione verso la sostenibilità, Assolombarda ha elaborato linee guida specifiche. Queste direttive mirano a:

Preparare le imprese a rispondere adeguatamente alle richieste del sistema finanziario.

Aiutare le aziende a rivedere le loro strategie di comunicazione e rendicontazione per adattarsi alle nuove normative.

Le recenti modifiche in UE

Il 26 febbraio 2026, la Commissione Europea ha proposto un pacchetto di riforme per semplificare la legislazione, noto come Pacchetto Omnibus. Questo pacchetto include modifiche alla tassonomia e ad altre normative correlate. Tra le principali novità, vi è l’esenzione per le aziende di piccole dimensioni da valutazioni di attività considerate non rilevanti per il loro modello di business.

Inoltre, le aziende non finanziarie non devono considerare come materiali le attività che rappresentano meno del 10% delle loro entrate totali. Ciò consente una maggiore flessibilità e semplificazione nei processi di rendicontazione.

Indicatori di performance e requisiti di dati

Le nuove disposizioni prevedono anche una significativa riduzione dei dati richiesti per le relazioni, con una diminuzione del 64% per le aziende non finanziarie e dell’89% per quelle finanziarie. Questo permette alle imprese di concentrarsi sulle aree più rilevanti per la loro attività.

La tassonomia della finanza sostenibile rappresenta un’opportunità imperdibile per le piccole e medie imprese. Adattandosi a questi nuovi criteri, le aziende non solo possono migliorare la loro immagine e attrarre investimenti, ma possono anche contribuire in modo significativo alla sostenibilità ambientale. È un passo fondamentale verso un futuro economico più green, in cui le PMI giocheranno un ruolo cruciale nella transizione verso un’economia sostenibile.