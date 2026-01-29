Opportunità Uniche nel Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre

Fondato nel 1993, il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre si distingue per il suo approccio multidisciplinare, volto a integrare gli ambiti economico, giuridico, matematico e statistico.

Questo approccio si riflette nei vari corsi di laurea e nelle opportunità di ricerca offerte agli studenti.

Il dipartimento non è solo un luogo di apprendimento, ma una vera e propria comunità accademica ricca di stimoli e interazioni. La collaborazione e il dialogo tra studenti e docenti sono considerati valori fondamentali, creando un ambiente di fiducia e crescita.

Corsi di laurea e opportunità formative

Il Dipartimento di Economia offre un ampio ventaglio di corsi di laurea triennali e magistrali. Tra questi, spiccano il Corso di Laurea in Economia e il Corso di Laurea in Economia e Big Data, il quale si propone di formare professionisti in grado di gestire e analizzare grandi moli di dati. Questo è particolarmente rilevante nel contesto attuale, dove le informazioni giocano un ruolo cruciale nel processo decisionale.

Laurea magistrale in economia dell’ambiente

Un altro percorso significativo è rappresentato dalla Laurea Magistrale in Economia dell’ambiente, lavoro e sviluppo sostenibile, che si propone di affrontare le sfide moderne legate alla sostenibilità e all’equità sociale. Questo corso prepara gli studenti a diventare esperti in grado di gestire le interazioni tra economia e ambiente.

Formazione avanzata e master

Oltre ai corsi di laurea, il dipartimento propone anche diversi master e programmi di dottorato, offrendo così un’opportunità per una formazione avanzata e specializzata. I corsi di laurea magistrale, come Scienze Economiche e Economia e gestione della trasformazione digitale, sono progettati in collaborazione con altri dipartimenti per fornire competenze integrate e multidisciplinari.

Ricerca e collaborazione internazionale

La ricerca è un aspetto centrale del lavoro del Dipartimento di Economia. Attraverso una rete di centri di ricerca e collaborazioni internazionali, gli studiosi sono in grado di partecipare a progetti innovativi e all’avanguardia. Le attività di ricerca comprendono vari ambiti, dai Big Data alle dinamiche economiche globali, contribuendo a una comprensione più profonda delle sfide contemporanee.

Attività di terza missione

Un altro elemento distintivo del Dipartimento è l’impegno verso la Terza Missione, che include iniziative di divulgazione e interazione con la comunità. Attraverso eventi, seminari e progetti di collaborazione, il dipartimento si propone di trasferire conoscenze e risorse al servizio della società.

Iscrizioni e opportunità di accesso

Per chi desidera intraprendere un percorso formativo presso il Dipartimento di Economia, è possibile consultare la sezione “Iscriversi” sul sito ufficiale dell’università, dove sono disponibili i bandi di ammissione per ciascun corso. È fondamentale informarsi sulle modalità di accesso e sulle scadenze per non perdere l’occasione di entrare a far parte di questa vivace comunità accademica.

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre rappresenta un punto di riferimento per chi aspira a una carriera nel campo economico, offrendo una formazione solida e opportunità di ricerca innovativa.