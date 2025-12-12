Orari delle Biblioteche Universitarie nel Periodo Natalizio: Cosa Sapere per Pianificare la Tua Visita

Durante il periodo natalizio, le biblioteche universitarie subiscono modifiche nei loro orari di apertura.

È fondamentale per studenti e ricercatori essere informati su queste variazioni per pianificare le attività di studio e ricerca.

Orari delle biblioteche durante le festività

Le biblioteche del Polo Economico di Bari, ad esempio, rimarranno chiuse dal 23 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026. Tuttavia, in prossimità delle festività, è possibile consultare i seguenti orari di apertura: il 19 dicembre la biblioteca centrale sarà aperta dalle 8:30 alle 14:00, mentre il 22 dicembre l’orario di apertura sarà esteso fino alle 16:30. Anche la Sede di Area di Scienze Statistiche osserverà orari ridotti, aprendo dalle 9:00 alle 13:00 nei giorni indicati.

Informazioni specifiche per altre biblioteche

Allo stesso modo, la Biblioteca Umanistica di Perugia seguirà un orario simile. Il 23 dicembre 2025 sarà aperta dalle 8:30 alle 14:00, ma chiuderà completamente dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Per garantire un adeguato servizio, la chiusura avverrà 15 minuti prima dell’orario di chiusura ufficiale per permettere le operazioni di fine giornata.

Dettagli aggiuntivi e modalità di accesso

È fondamentale notare che durante il periodo di chiusura, gli utenti possono comunque richiedere consultazioni specifiche. Per esigenze urgenti, è possibile concordare appuntamenti con i responsabili delle biblioteche contattandoli direttamente via email o telefono. Questo è particolarmente utile per chi necessiti di accedere a risorse particolari non disponibili durante le chiusure festive.

Accesso alle risorse elettroniche

Nonostante le chiusure fisiche, le biblioteche universitarie offrono l’accesso a numerose risorse elettroniche. Gli utenti possono consultare le piattaforme online per accedere a documenti, articoli e altri materiali di studio. È consigliato informarsi in anticipo sulle modalità di accesso e sulle risorse disponibili.

Conoscere gli orari delle biblioteche universitarie durante le festività è essenziale per ottimizzare il percorso di studi. Si raccomanda di controllare regolarmente i siti ufficiali delle biblioteche per eventuali aggiornamenti o variazioni degli orari di apertura.