Ottieni il bonus superiore a €2000 senza ISEE: requisiti, procedura e collegamenti con SAR e AIS

Dal 2026 è disponibile una misura che consente a molte famiglie italiane di ottenere un bonus superiore a €2000 senza la presentazione dell’ISEE.

Questa scelta punta a ridurre gli ostacoli burocratici e ad accelerare l’accesso al sostegno, concentrando l’attenzione su requisiti specifici piuttosto che sulla valutazione complessiva della condizione economica.

Accanto a questa novità, gli uffici che gestiscono le misure di sostegno al reddito continuano a lavorare sulle pratiche di rimborso e istruttoria: il Fondo ha pubblicato aggiornamenti periodici fino al 24 marzo 2026, con comunicazioni su massimali INPS e modalità operative per le Agenzie per il Lavoro.

Requisiti essenziali per presentare la domanda

Possono richiedere il contributo le persone che soddisfano determinati requisiti: la residenza in Italia, una fascia di età definita dal provvedimento e la presenza di una attività lavorativa o di una fonte di reddito stabile. È importante sottolineare che non è richiesta la presentazione dell’ISEE, ma il richiedente deve essere in regola con la propria posizione fiscale e con le dichiarazioni obbligatorie.

Chi resta escluso e perché

La misura non è pensata per sostituire i tradizionali aiuti legati a situazioni di povertà estrema; piuttosto, è orientata verso soggetti che rispettano parametri formali. Pertanto, chi non soddisfa la condizione di residenza o non rientra nella fascia di età prevista non potrà avanzare la richiesta. Il criterio selettivo privilegia la semplificazione delle procedure rispetto all’analisi approfondita della condizione reddituale tramite ISEE.

Procedura di presentazione della domanda

La domanda si inoltra attraverso il portale ufficiale del governo o tramite piattaforme dedicate: il richiedente compila un modulo elettronico con dati anagrafici, informazioni sulla residenza, sull’attività lavorativa e sulla situazione fiscale. Sebbene non sia obbligatorio allegare l’ISEE, può essere richiesta la copia della dichiarazione dei redditi per verifiche puntuali.

Modalità di erogazione e tempistiche

Una volta accolta la domanda, il bonus viene erogato tramite bonifico sul conto indicato o con altra modalità stabilita dall’amministrazione. L’eliminazione dell’obbligo dell’ISEE mira a ridurre i tempi di istruttoria; tuttavia, i tempi concreti dipendono anche dagli adempimenti amministrativi del Fondo e dagli eventuali controlli sulle dichiarazioni presentate.

Il collegamento con il Fondo per il sostegno al reddito (SAR) e le novità amministrative

Parallelamente all’introduzione del bonus, il Fondo che gestisce il sostegno al reddito ha continuato l’attività di istruttoria sulle domande ricevute. Negli ultimi aggiornamenti, fino al 24 marzo 2026, sono state comunicate verifiche sulle richieste presentate nei mesi precedenti e l’invio di circolari sui massimali INPS per il calcolo dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS).

Aggiornamenti operativi e scadenze

Tra le note diffuse dal Fondo ci sono indicazioni operative rivolte alle Agenzie per il Lavoro, formati per la dichiarazione sulla parità di trattamento per i lavoratori somministrati e termini per la presentazione delle istanze di rimborso. Queste comunicazioni, che includono documenti datati come la circolare sui massimali INPS del 12 marzo 2026, sono rilevanti per chi si occupa della gestione delle pratiche AIS.

Per i lavoratori in somministrazione il Fondo ha reso disponibile un format per la dichiarazione dell’utilizzatore, utile in caso di richiesta di AIS; tale documento è stato segnalato nelle note del Fondo datate tra febbraio e marzo 2026.

Consigli pratici per i potenziali beneficiari

Prima di inoltrare la domanda è consigliabile verificare la documentazione fiscale e avere a portata di mano la dichiarazione dei redditi o altri documenti richiesti. Consultare regolarmente il portale ufficiale e le comunicazioni del Fondo aiuta a monitorare eventuali scadenze o richieste di integrazione. Infine, chi opera per conto di lavoratori (Agenzie per il Lavoro) dovrebbe attenersi alle circolari e ai formati pubblicati per evitare ritardi nella rendicontazione.

In sintesi, la misura rappresenta un passo verso la semplificazione degli aiuti diretti: eliminando l’obbligo dell’ISEE, il governo intende rendere più veloce e accessibile l’erogazione del bonus superiore a €2000, pur mantenendo controlli formali tramite la documentazione fiscale e gli aggiornamenti del Fondo sul sostegno al reddito.