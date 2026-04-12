Come ottenere il bonus da €4500 previsto dalla Legge 104

La Legge 104 del 2026 ha introdotto un contributo economico di €4500 pensato per sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie.

Questo articolo spiega in modo chiaro e pratico chi può accedere al beneficio, come presentare la domanda e per quali spese il denaro può essere impiegato. L’obiettivo è offrire una guida utile per evitare errori procedurali e massimizzare l’utilizzo del sostegno.

Il percorso per ottenere il bonus è pensato per essere semplice: la domanda si presenta online attraverso il portale INPS, accedendo con credenziali digitali come SPID, CIE o CNS. È importante conoscere i requisiti e avere pronta la documentazione necessaria, in particolare il certificato di handicap e l’ISEE aggiornato, per accelerare la valutazione e ricevere il pagamento direttamente sul conto corrente.

Chi può richiedere il contributo

Il bonus è rivolto primariamente alle persone con disabilità riconosciuta dalla commissione medico-legale secondo i criteri della Legge 104. Possono inoltre presentare domanda i familiari che prestano assistenza continuativa al disabile convivente, come genitori, figli, coniugi o altri parenti, oltre a figure con responsabilità legali quali tutori e amministratori di sostegno. In alcuni casi la normativa include anche gli affidatari e i conviventi di fatto che provvedono all’assistenza.

Priorità e limiti economici

La legge prevede criteri di priorità per favorire i nuclei con minore capacità economica: in pratica l’assegnazione dà precedenza ai richiedenti con ISEE più basso. È fondamentale che il nucleo familiare rispetti le condizioni indicate nei decreti attuativi; il sistema effettua controlli incrociati con le banche dati pubbliche per verificare la veridicità delle informazioni. Dichiarazioni false possono portare alla revoca del beneficio e al recupero delle somme percepite.

Come presentare la domanda

La domanda si inoltra esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS, seguendo la procedura guidata. Dopo l’accesso con SPID, CIE o CNS, il richiedente compila un modulo dedicato al bonus disabilità e allega la documentazione richiesta. In alternativa, è possibile farsi assistere da un patronato o da un CAF abilitato per evitare errori nella compilazione.

Ricezione e pagamento

Una volta inviata la domanda, il sistema rilascia una ricevuta di protocollazione che attesta l’avvenuta presentazione. L’INPS procede poi alla verifica dei requisiti; se la domanda è accolta, il contributo viene accreditato direttamente sul conto corrente indicato. Questo meccanismo garantisce tempi di erogazione più rapidi e riduce la burocrazia per le famiglie beneficiarie.

Spese ammissibili e utilizzo del denaro

L’importo di €4500 può essere impiegato per una gamma di spese connesse alla disabilità: dall’acquisto di ausili tecnici e ortopedici come carrozzine, letti ortopedici o sollevatori, agli interventi di adattamento dell’abitazione come rampe o bagni accessibili. È ammesso anche l’utilizzo per finanziare servizi di assistenza domiciliare, tra cui pagamenti a fisioterapisti, logopedisti ed eventuali badanti.

Il bonus copre inoltre spese di trasporto specializzato verso centri medici o riabilitativi e può contribuire alle rette di strutture residenziali qualora necessario. La norma non impone vincoli rigidi sull’impiego della somma, ma richiede che le spese siano documentate e pertinenti all’assistenza della persona con disabilità, permettendo alle famiglie di adattare l’uso del fondo alle esigenze concrete.