Perché la Fed preferisce rapporti e medie ai singoli nonfarm payroll mensili

Negli ultimi mesi i principali indicatori del mercato del lavoro hanno mostrato segnali contrastanti: mentre alcuni indicatori di occupazione continuano a crescere, gli indicatori di output hanno progressi più moderati.

I primi dati preliminari di marzo, tra cui i rilievi del BLS e di ADP, sono arrivati in un contesto complicato dopo l’inizio del conflitto menzionato nelle fonti, con revisioni e cambiamenti metodologici che rendono più difficile interpretare il segnale mensile. Per questo motivo è utile guardare oltre il singolo numero del mese e considerare medie mobili, rapporti e indicatori coincidenti.

Divergenza tra occupazione e produzione: cosa mostra il confronto

La lettura aggregata dei dati indica una separazione tra il percorso dell’occupazione e quello dell’output. Fonti come S&P Global Market Insights suggeriscono che il picco della monthly GDP sia avvenuto in ottobre 2026 (vintage 23 marzo 2026), mentre le serie di occupazione mantengono una dinamica diversa. Inoltre, i risultati della CPS (household) e della CES (establishment) non si allineano perfettamente: la CPS tende a rimanere in ritardo rispetto alla CES, complicando l’interpretazione della salute reale del mercato del lavoro. In presenza di questo tipo di divergenze, diventa cruciale pesare i segnali in modo coerente.

Confronto diretto: CES, CPS e ADP

Un confronto pratico mette in luce le differenze: la CES fornisce i nonfarm payroll dall’indagine alle imprese, la CPS misura l’occupazione tramite le famiglie e ADP offre una stima privata delle buste paga. Per attenuare la variabilità campionaria della CPS si usa spesso una media mobile centrata a 3 mesi, mentre la CES ha introdotto un nuovo birth-death model a partire dal 2026, che altera la dinamica delle serie mensili. A titolo di confronto pratico, la media mobile a tre mesi della CES mostra un incremento vicino a +79K, mentre la serie ADP segnala +46K nello stesso orizzonte, sottolineando come metodi diversi possano portare a valutazioni divergenti.

Perché la Fed preferisce rapporti e medie

La Federal Reserve ha segnalato più volte la preferenza per indicatori basati su rapporti piuttosto che su livelli assoluti di occupazione. Le ragioni sono pratiche: i pesi demografici impiegati nella CPS possono non cogliere tempestivamente i flussi migratori, generando errori nei totali. Rapporti come il tasso di disoccupazione e il employment-to-population ratio tendono a neutralizzare questi errori perché il numeratore e il denominatore sono influenzati in modo simile da cambi demografici. Per allinearsi a questa logica, gli analisti spesso pesano la employment-to-population per coorti quinquennali dell’età lavorativa; un proxy pratico è la media del rapporto per i prime-age (25-54) al rilascio dei dati.

Il concetto di breakeven e la sua evoluzione

Un altro concetto centrale per la Fed è il breakeven rate: il numero netto di posti di lavoro necessari per mantenere stabile il tasso di disoccupazione. A seconda delle stime di crescita demografica e migratoria, il valore del breakeven può cambiare sensibilmente. Diversi membri del FOMC hanno espresso valutazioni variabili: ad esempio, il presidente Powell il 18/3/2026 ha sottolineato che in un contesto di calo della forza lavoro netta «un rapporto è meglio che guardare alla creazione netta di posti», mentre altri funzionari hanno indicato che il breakeven potrebbe essere prossimo allo zero. La nostra stima attuale suggerisce che stampe private NFP nella fascia 40–50K possono essere considerate una sovraperformance rispetto al nuovo equilibrio demografico.

Implicazioni per la politica monetaria e conclusione

L’interpretazione combinata di rapporti, medie mobili e revisioni ha portato alcuni osservatori a rivedere le attese sui tagli dei tassi: la nostra previsione di base è passata a nessun taglio nel 2026 a causa di rischi inflazionistici al rialzo che si sono intensificati prima e dopo l’escalation internazionale citata nelle fonti, con inflazione su base trimestrale prossima al 4% annuo in alcuni periodi recenti. In questo quadro la Fed mantiene una posizione di attesa: rimane pronta a intervenire se il mercato del lavoro dovesse indebolirsi, ma continuerà a fare maggiore affidamento su indici relativi e su valutazioni del breakeven piuttosto che sui singoli numeri mensili di nonfarm payroll. Per gli operatori e gli osservatori, la chiave è concentrarsi su medie, rapporti e coerenza delle serie nel tempo, non sulla volatilità del dato mensile.