Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché la nomina è importante nei fondi comuni di investimento e qual è il processo?

Abbiamo tutti letto delle storie dei re e del loro grande desiderio di un erede adatto nella storia e nei libri di storie.

Proprio come i re hanno trasmesso il loro regno al legittimo erede, è consigliabile nominare un erede per ciascuno dei tuoi beni attraverso un testamento legalmente applicabile. La maggior parte delle persone non crea un testamento durante la loro vita. Questo può rendere controverso chi erediterebbe i beni di una persona dopo la sua morte. È qui che la nomina diventa importante.

La nomina nel caso dei fondi comuni di investimento è una struttura che consente a un singolo investitore di nominare una persona che può richiedere le unità di investimento dei fondi comuni di investimento o i proventi del riscatto di tali unità in caso di scomparsa dell’investitore.

Se un investitore non specifica un candidato nel suo conto, gli investimenti possono essere richiesti solo dagli eredi legali dell’investitore dopo aver dimostrato la loro eredità legale, che può essere un processo di lunga durata. Quindi è meglio avere candidati in tutti i tuoi investimenti in fondi comuni per consentire una trasmissione regolare delle attività in caso di evento sfortunato.

L’aggiunta o l’aggiornamento dei candidati esistenti nella tua partecipazione di fondi comuni di investimento può essere fatto online se hai un conto online con il fondo comune.

Accedi al tuo account e scegli il folio in base al quale desideri aggiungere/aggiornare i candidati. Inserisci i dettagli del candidato come nome e indirizzo insieme alla percentuale di proprietà che ogni candidato otterrà. Se non viene specificata alcuna percentuale, ogni candidato avrà diritto alla stessa percentuale.

Se non ti senti a tuo agio online, puoi visitare la filiale più vicina o il Centro Servizi per gli Investitori, della Fund House, per aggiungere/aggiornare i dettagli del candidato nel tuo folio. Tutto quello che devi fare è presentare una domanda scritta o compilare la sezione pertinente del modulo di domanda comune. Dovrai specificare l’account/foglio in cui devi aggiungere/aggiornare i candidati e i nomi dei candidati. Nel caso in cui più di un candidato in un conto, è necessario specificare l’allocazione percentuale dei tuoi investimenti tra tutti i candidati. Utilizza tutti i tuoi conti di investimento del Fondo Comune con i dettagli del candidato e salva la tua famiglia dal fastidio di dimostrare la loro eredizione legale per rivendicare i tuoi investimenti in caso di un evento sfortunato.