Pietro Beccari assume la guida del Fashion Group di LVMH

Pietro Beccari, nato a Parma nel 1967, è diventato un nome di spicco nel panorama del lusso mondiale.

Dal 1° gennaio 2026, assumerà ufficialmente la carica di CEO del Fashion Group di LVMH, il gigante francese che detiene alcuni dei marchi più prestigiosi della moda. Questo traguardo rappresenta un momento significativo non solo per Beccari, ma anche per l’industria della moda, che vede un italiano alla guida di un colosso globale.

Beccari non è estraneo al mondo di LVMH, avendo ricoperto ruoli chiave all’interno del gruppo, tra cui quello di presidente e CEO di Louis Vuitton, dove ha contribuito a ridefinire l’immagine del brand. La sua carriera, iniziata lontano dall’alta moda, ha preso piede nel marketing internazionale, dove ha lavorato con aziende di prestigio come Henkel e Parmalat.

Il percorso di Beccari nel lusso

La sua avventura in LVMH è cominciata nel 2006, quando Beccari è stato nominato vicepresidente esecutivo del marketing e comunicazione di Louis Vuitton. Qui, ha lanciato campagne significative come “Core Values”, che hanno rivoluzionato il modo di comunicare il lusso. Questa iniziativa ha trasformato Louis Vuitton in un brand narrativo, capace di connettersi con un pubblico più ampio e diversificato.

Innovazione e creatività

Nel 2012, Beccari ha preso le redini di Fendi, dove ha implementato strategie innovative per ampliare la presenza globale del marchio. La sfilata del 2016 sulla Fontana di Trevi è un esempio chiaro della sua visione audace. Questo evento ha non solo elevato il profilo del brand, ma ha anche dimostrato l’impatto delle iniziative culturali e artistiche nel mondo della moda.

Ritorno a Louis Vuitton e nuove sfide

, Beccari è tornato a Louis Vuitton come presidente e CEO. In un periodo caratterizzato da sfide economiche globali e cambiamenti nel comportamento dei consumatori, la sua leadership è stata fondamentale. La nomina di Pharrell Williams come direttore creativo della linea uomo è stata una delle sue decisioni più discusse ma lungimiranti, mirata a catturare l’attenzione di un pubblico giovane e dinamico.

Strategia e visione per il futuro

Con la sua recente nomina a capo del Fashion Group di LVMH, Beccari si troverà a gestire un portafoglio di marchi prestigiosi come Celine, Givenchy e Loewe. Questo nuovo ruolo non solo consolida la sua influenza nel gruppo, ma segna anche un cambiamento strategico in un momento in cui il mercato del lusso sta attraversando una fase di transizione. La sua capacità di unire e valorizzare i talenti all’interno delle maison sarà cruciale per affrontare le sfide future e per garantire una crescita sostenibile.

Bernard Arnault, fondatore di LVMH, ha espresso grande fiducia nelle capacità di Beccari, definendolo un leader con un talento unico e un’energia ineguagliabile. La visione di Beccari per il futuro del lusso è chiara: puntare su un approccio esperienziale e su un’identità di brand forte e coesa. Mentre il mondo del lusso evolve, la leadership di Beccari rappresenta un segno di speranza e innovazione per il settore.