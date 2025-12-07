Pietro Beccari: Nomina a Nuovo Presidente e CEO di LVMH Fashion Group

Pietro Beccari, un nome che risuona sempre più forte nel panorama del lusso internazionale, si prepara a scrivere una nuova pagina della storia di LVMH, il colosso francese che domina il settore.

A partire dal 1° gennaio 2026, Beccari diventerà ufficialmente il primo italiano a ricoprire la carica di presidente e CEO del Fashion Group di LVMH, un traguardo significativo non solo per lui, ma anche per il settore moda italiano.

Nato a Parma nel 1967, Beccari ha intrapreso un percorso formativo che lo ha portato a conseguire una laurea in Economia e Commercio all’Università di Parma. Tuttavia, i suoi inizi professionali non si sono svolti nel mondo della moda, bensì nel marketing internazionale, dove ha lavorato con grandi marchi come Benckiser, Parmalat e Henkel.

Il cammino verso LVMH

Il suo ingresso in LVMH risale al 2006, quando ha assunto il ruolo di vicepresidente esecutivo per il marketing e la comunicazione di Louis Vuitton. Qui, ha dato vita a campagne pubblicitarie iconiche, come il progetto Core Values, che ha rivoluzionato il modo di comunicare il lusso, trasformandolo in un racconto culturale e aspirazionale.

Innovazioni e successi con Fendi e Dior

Dopo il successo a Louis Vuitton, nel 2012 Beccari è stato nominato presidente di Fendi. Sotto la sua guida, il marchio ha ottenuto una spinta internazionale senza precedenti, culminando nella storica sfilata del 2016 presso la Fontana di Trevi. Questa iniziativa ha dimostrato la sua capacità di creare eventi memorabili e di rinnovare l’immagine del brand.

Nel 2018, Beccari è passato a dirigere Christian Dior Couture, dove ha raggiunto risultati straordinari. La sua visione strategica e la sua attitudine innovativa hanno portato la maison a un livello di eccellenza, consolidando ulteriormente la sua posizione nel settore del lusso.

Il ritorno a Louis Vuitton

, Beccari ha fatto ritorno a Louis Vuitton, questa volta come presidente e CEO. Tra le prime decisioni di rilievo, ha nominato Pharrell Williams come direttore creativo della linea uomo, una scelta audace che ha suscitato dibattiti, dimostrando la sua volontà di attrarre un pubblico più giovane e internazionale.

Leadership e visione strategica

La nomina a presidente del Fashion Group di LVMH rappresenta il culmine della carriera di Beccari. Sotto la sua guida, il gruppo, che include brand prestigiosi come Celine, Loewe e Givenchy, è destinato a intraprendere una nuova era. Beccari è descritto da Bernard Arnault, il fondatore di LVMH, come un grande leader con un’energia illimitata e un talento unico nella gestione dei talenti e nello sviluppo di strategie vincenti.

Accanto a lui, Damien Bertrand, attuale vice direttore generale di Louis Vuitton, entrerà a far parte del comitato esecutivo, garantendo così un supporto strategico fondamentale nella gestione delle operazioni quotidiane.

Un segnale per il lusso italiano

La nomina di Beccari si colloca in un contesto di crescente presenza italiana ai vertici del lusso mondiale. Altri esempi di leader italiani, come Francesca Bellettini di Kering e Luca de Meo, dimostrano che l’Italia sta rivestendo un ruolo cruciale nel settore. Questo trend evidenzia come la competenza e la visione possano superare le tradizionali barriere nazionali, portando gli italiani a occupare posizioni di rilievo anche all’estero.

Pietro Beccari rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo del lusso. La sua carriera è un chiaro esempio di come creatività e strategia possano coesistere per raggiungere risultati straordinari. Con il suo approdo al vertice di LVMH, il futuro del gruppo e della moda italiana sembra essere nelle migliori mani.