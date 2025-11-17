Ponte sullo Stretto di Messina: un altro rinvio dalla Corte dei Conti

Il progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina continua a mostrare segnali di difficoltà.

La magistratura contabile ha recentemente negato il visto di legittimità al terzo atto aggiuntivo della convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la società Stretto di Messina Spa.

Questa decisione, comunicata ufficialmente, pone un nuovo ostacolo all’infrastruttura che dovrebbe collegare la Sicilia alla Calabria, un’opera attesa da decenni e considerata cruciale per lo sviluppo economico di entrambe le regioni.

Dettagli della decisione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha espresso la sua opinione dopo una riunione della Camera di consiglio, durante la quale è emerso che il decreto del 1° agosto 2025, numero 190, non ha ricevuto l’approvazione necessaria. Questo decreto, promosso congiuntamente dal MIT e dal Ministero dell’Economia, era parte di un intervento normativo più ampio, finalizzato a garantire le disposizioni urgenti per il collegamento stabile fra le due regioni italiane.

Motivazioni e impatti futuri

Le motivazioni di tale diniego sono attualmente in fase di elaborazione e verranno rese pubbliche entro trenta giorni. Questo ulteriore stop è visto come l’inevitabile conseguenza di un primo rifiuto da parte della Corte dei Conti, avvenuto a fine ottobre, quando erano stati sollevati alcuni rilievi sull’operazione.

Le reazioni del governo

Matteo Salvini, attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è espresso riguardo alla situazione, dichiarando che la sua squadra di esperti è già al lavoro per chiarire i punti controversi e che egli rimane fiducioso e determinato nel portare avanti il progetto. Secondo Salvini, la reazione della Corte dei Conti non è stata una sorpresa e il governo continuerà a lavorare per superare queste difficoltà.

Prospettive per il futuro

Il ministero ha sottolineato la propria fiducia nel proseguire l’iter amministrativo, in attesa delle motivazioni ufficiali della Corte. Tuttavia, la situazione solleva interrogativi significativi sul futuro del ponte. Se le difficoltà burocratiche dovessero persistere, i piani per il collegamento potrebbero subire ritardi considerevoli.

Questo progetto, che è visto come un simbolo di progresso e un’opportunità di sviluppo per il sud Italia, rischia di rimanere bloccato in un contesto di incertezze e complicazioni burocratiche. La comunità locale e gli imprenditori auspicano una rapida risoluzione, consapevoli dell’importanza di un’opera che potrebbe trasformare l’economia e la mobilità nell’area.

In sintesi, il ponte sullo Stretto di Messina rappresenta non solo un’infrastruttura, ma anche un’opportunità di crescita e sviluppo per le regioni coinvolte. Ora, più che mai, è fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione e le prossime mosse del governo e della Corte dei Conti.