PostFinance aggiunge Algorand, Arbitrum, NEAR, Stellar, USDC e SUI alla piattaforma

PostFinance amplia la sua offerta di asset digitali: arrivano sei nuove criptovalute

PostFinance ha aggiunto sei criptovalute alla propria piattaforma di asset digitali, ampliando le possibilità per chi usa i servizi online e l’app dell’istituto.

Le novità — Algorand (ALGO), Arbitrum (ARB), NEAR Protocol (NEAR), Stellar (XLM), USDC e SUI — portano a 22 il numero complessivo di valute negoziabili.

Accesso semplice e custodia regolamentata

I nuovi asset sono già disponibili sia su e-finance sia sulla PostFinance App, con l’opzione di custodirli in un deposito dedicato gestito dalla banca. L’obiettivo è offrire un punto unico dove comprare, vendere e tenere criptovalute senza dover ricorrere a exchange non regolamentati, inserendo controlli e procedure pensati per rispettare le norme in vigore.

Un’offerta pensata per chi inizia (e non solo)

La mossa risponde a una domanda crescente da parte di risparmiatori e investitori alle prime esperienze. PostFinance permette di operare da un conto privato o da un conto di risparmio, via app o web, con un investimento minimo di 50 dollari per piani di risparmio o ordini singoli: una soglia contenuta che facilita l’ingresso nel mercato crypto anche per chi parte dalle basi.

Numeri che raccontano la crescita

Da quando il servizio è stato lanciato sono stati aperti oltre 36’000 portafogli e registrate più di 565’000 operazioni di trading, segnali che confermano l’interesse degli utenti per un’offerta regolamentata e integrata all’interno dell’ecosistema bancario.

Integrazione graduale e funzionalità in arrivo

L’introduzione delle nuove monete è avvenuta per fasi: in passato PostFinance aveva già inserito una prima selezione di valute digitali e, successivamente, ha continuato ad ampliare l’elenco passo dopo passo. Nel corso dell’anno è stata anche attivata la funzione di staking per Ethereum, consentendo ai clienti di partecipare alla sicurezza della rete e ottenere ricompense; l’istituto sta valutando di estendere lo staking ad altre valute in futuro.

Strategia e prospettive

I responsabili dell’area digital asset descrivono l’ampliamento come parte di un percorso di innovazione continuo: l’intento è costruire servizi più completi, pensati sia per i clienti privati sia per quelli aziendali. Tra le priorità rimangono la sicurezza operativa, la conformità normativa e l’accessibilità, per rendere l’esperienza d’uso semplice ma affidabile.

Le parole del management

Secondo il management, l’aggiornamento rafforza la posizione di PostFinance come uno dei player retail più attivi nel mondo crypto. L’offerta combina custodia regolamentata, negoziazione integrata, piani di risparmio a ingresso contenuto e funzioni avanzate come lo staking, dove disponibile. La banca punta così a dare agli utenti strumenti pratici e sicuri per gestire le risorse digitali, mantenendo al centro la conformità alle regole e la protezione del cliente.

PostFinance annuncia che ulteriori dettagli su nuovi asset e condizioni di custodia verranno comunicati tramite i canali ufficiali.