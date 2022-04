Previsione prezzi Stepn (GMT) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Pronto per le nuove tendenze, Stepn with Move to earn è pronto a cambiare le tendenze nel settore blockchain. M2E è un concetto semplice, in cui ogni utente verrà ricompensato per camminare, correre e svolgere attività diverse. Stepn si combina con la più grande innovazione che include l’elemento Game-Fi e Social-Fi per costruire lo stile di vita Web3.

Sappiamo, il mondo si sta trasformando in Web 3.0 per questo Stepn ha lanciato un’applicazione mobile che include portafoglio mobile, informazioni di tracciamento, mercato NFT e molti altri. L’utente può acquistare sneaker, può svolgere attività essendo corridore, jogger e camminatore. Mobile fornisce ogni dettaglio all’utente che include compensazione del carbonio, corsa a distanza, calorie bruciate.

Per iniziare, l’utente deve eseguire un’attività semplice basta scaricare e quindi acquistare sneaker e pronto per l’uso.

Tuttavia, il guadagno della ricompensa non è costante, poiché il guadagno dell’aumento del livello del tuo account aumenterà. Poiché ci sono diversi modi per aumentare il tuo guadagno giornaliero in valuta di gioco. 10.000 NFT Shoebox saranno lanciati in aria agli early adopter, dove l’utente non ha bisogno di coniare NFT. Come, la copia fisica verrà consegnata all’indirizzo dell’utente. NFT già quotati sul mercato Magicden, possono essere scambiati con valuta SOL.

Previsione dei prezzi stepn

Mese & Anno Previsione dei prezzi stepn maggio 2022 US$ 3,217 giugno 2022 US$ 4,778 luglio 2022 US$ 5,330 luglio 2022 US$ 5,642 settembre 2022 US$ 6,074 ottobre 2022 US$ 4,514 settembre 2022 US$ 5,330 dicembre 2022 US$ 5,858 aprile 2023 US$ 6,939 giugno 2023 US$ 7,083 settembre 2023 US$ 7,731 dicembre 2023 US$ 8,259 aprile 2024 US$ 7,995 luglio 2024 US$ 9,315 ottobre 2024 US$ 8,523 gennaio 2025 US$ 9,484 febbraio 2025 US$ 20,792 aprile 2025 US$ 21,368 aprile 2025 US$ 23,529 maggio 2025 US$ 23,889 giugno 2025 US$ 24,489 luglio 2025 US$ 27,370 luglio 2025 US$ 31,692 settembre 2025 US$ 28,907 ottobre 2025 US$ 28,330 ottobre 2025 US$ 33,132 Dicembre 2025 US$ 34,093 gennaio 2030 US$ 73,227 aprile 2030 US$ 77,789 maggio 2030 US$ 87,392 luglio 2030 US$ 80,430 settembre 2030 US$ 92,674 dicembre 2030 US$ 96,036

Panoramica di Stepn

Nome del progetto Stepn · Simbolo Ticker GMT Fornitura totale 6,000,000,000 Sito ufficiale Stepn.com Basato su Vita sociale Anno di lancio 2021 Rete Solana Piattaforma di scambio Binance, Gate, Pancakeswap, Kucoin, FTX, Huobi Global. Portafoglio Portafoglio proprio

Analisi dei prezzi GMT

Vendita pubblica di token GMT ospitata su Binance launchpad, dove ogni titolare di BNB riceve token in base al proprio importo di puntata. La forma completa GMT è Green Metaverse Token ed è agire come token di governance dell’ecosistema stepn. Si dice che GMT sia un enorme successo, in quanto ha guadagnato 10 volte dal prezzo di vendita pubblica e dopo aver raggiunto $ 3 USD token registrato una crescita di 299 volte. GMT attualmente entra nella top 70 dei progetti crittografici ordinati per volume di capitalizzazione di mercato e poiché Binance launchpad hanno avuto il vantaggio di ottenere la quotazione di Binance. Attualmente, GMT tende su coinmarket e coingecko persone che considerano questo token come investimento e anche persone anche alla ricerca di modi per guadagnare GMT eseguendo attività.

Panoramica gmt ICO

Piattaforma utilizzata Binance Launchpad Generato da $4.200.000 USD Data dell’ICO 9th marzo 2022 Prezzo ICO US$ 0,01 USD Partner Sequoia, Folius Ventures, Solana Ventures, Alameda Research, Defi Allianc, Corner Ventures, Spark Digital Capital, openspace.

DOMANDE FREQUENTI

GMT raggiungerà $ 10 USD?

Previsto entro la fine del 2022.

GMT è un buon investimento?

Guadagnare tramite app mobile e detenere a lungo termine sarà un buon investimento.

Conclusione

Stepn è l’innovazione blockchain per uno stile di vita migliore che incoraggia le persone ad andare all’aperto e fare qualche passeggiata, corsa e altre attività. Stepn è una delle migliori innovazioni Web 3.0 che includono giochi, NFT e guadagni. Stepn ha introdotto il sistema move to earn e altri progetti saranno uniti in futuro. Stepn ha fissato una nuova pietra miliare, poiché più di 300.000 persone si sono unite sulla piattaforma di social media. L’app mobile Stepn disponibile su dispositivi Android e iOS e il download di app ha raggiunto il traguardo di 100k. Team che lavora duramente per completare la pietra miliare della roadmap e in futuro verranno aggiunte funzionalità più precise e che attireranno più amanti del fitness.