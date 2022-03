Previsione prezzo Polkadot 2022-2030

Polkadot è un’altra moneta top di cui probabilmente hai sentito parlare solo dopo le sue prestazioni altamente impressionanti nel 2021. Ma quanto potrebbe valere Polkadot nel 2022 e oltre? Facciamo prima un passo indietro per ricordare a noi stessi perché gli investitori sono così rialzisti su DOT.

Tenendo presente che Polkadot è ancora una criptovaluta super giovane, può essere difficile calcolare il valore sottostante di DOT. Tuttavia, cosa ci si aspetta che Polkadot raggiunga?

DOT — Il re dell’interoperabilità?

DOT è il token della rete Polkadot. DOT viene utilizzato per la governance, lo staking e il “bonding” dei token. DOT non è un ERC-20 · e non si basa sulla blockchain di Ethereum (ETH).

Non esiste un’offerta massima di token DOT, proprio come Ethereum, il che significa che DOT è una criptovaluta inflazionistica che non ha un aspetto di scarsità.

Un Planck è la più piccola denominazione di DOT. Un DOT equivale a 1.000.000.000.000 di Planck.

Alcuni dei rivali di Polkadot includono:

Ethereum (ETH)

(ETH) Cosmos (ATOM)

(ATOM) Cardano (ADA)

(ADA) Polygon (MATIC)

(MATIC) Chainlink (LINK)

Qual è il punto di Polkadot?

La tecnologia Polkadot consente agli utenti di lanciare e gestire le proprie blockchain sulla piattaforma esistente. Secondo la Fondazione Web3, la piattaforma Polkadot è caratterizzata dalle seguenti caratteristiche:

Sicurezza condivisa o catena di inoltro e parachain.

Rete performante e partizionata.

Sofisticato processo di governance.

Facile configurazione blockchain.

Forte approccio di interoperabilità, il che significa che mira a connettere più blockchain.

Chi c’è dietro Polkadot?

Il protocollo Polkadot è stato creato dal dottor Gavin Wood, uno dei co-fondatori di Ethereum. Dopo essersi reso conto che la piattaforma blockchain di Ethereum potrebbe incontrare vari problemi di sharding dopo il lancio di Ethereum 2.0, Wood ha inventato Polkadot: un framework multi-catena eterogeneo che supporterebbe lo sviluppo del “Web 3.0”, il piano di Wood per un World Wide Web decentralizzato.

(Lo sharding è il processo di divisione dei nodi di una blockchain in “frammenti” separati.)

Dopo che Wood ha pubblicato il Polkadot libro bianco il 14 novembre 2016, il progetto è stato lanciato tramite una ICO (offerta iniziale di monete) nel 2017. La sua prima vendita di token si è chiusa il 27 ottobre e ha raccolto un totale di 485.331 ETH e oltre $ 140 milioni all’epoca, rendendolo uno degli ICO di maggior successo di sempre.

A cosa serve Polkadot?

Polkadot usa un ‘nominato’ prova di puntata meccanismo di consenso, che è dove i “nominatori” scelgono i validatori sostenendoli con i loro token. Questi validatori funzionano sulla catena di relè, che è dove tutte le transazioni vengono inviate da tutte le parachain per essere convalidate sull’intera rete.

Polkadot può aggiornarsi senza la necessità di fork – invece, gli aggiornamenti vengono effettuati on-chain. Può anche collegare catene e oracoli pubblici e privati.

Ogni tanto, Polkadot fa una “asta Parachain”, dove le parachain vengono vendute. Queste parachain possono essere personalizzate e impostate con le proprie regole di governance che non vengono interrotte da Polkadot.

Polkadot ha anche una stretta relazione con Kusama (KSM), che è una rete di test sperimentale per Polkadot, dove le idee possono essere provate prima di essere aggiunte a Polkadot.

Analisi tecnica dei movimenti dei prezzi di Polkadot (DOT)

Polkadot è stato disponibile per la prima volta per gli investitori tramite il suo ICO a $ 0,29 per DOT nel 2017. Quando CoinMarketCap ha iniziato a monitorare il prezzo di DOT il 21 agosto 2020, è stato venduto per $ 2.875 per moneta.

Nel 2021, DOT ha iniziato a negoziare a $ 8,3068, ha raggiunto un massimo storico di $ 55,00 il 4 novembre e ha chiuso l’anno a $ 26,72.

Il minimo storico registrato da Polkadot è di $ 2,69 (secondo CoinMarketCap), che ha raggiunto il 20 agosto 2020 e ha un minimo di 52 settimane di $ 10,42.

Opinione dell’esperto sulle previsioni dei prezzi di Polkadot

Le previsioni sui prezzi di Polkadot sono generalmente positive. Solo Trading Beasts e Coin Price Forecast si aspettano che DOT diminuisca, anche se in punti diversi nei prossimi anni.

Previsione dei prezzi: “Secondo la nostra profonda analisi tecnica sui dati sui prezzi passati di DOT, nel 2022 si prevede che il prezzo di Polkadot raggiungerà un livello minimo di $ 24,54. Il prezzo DOT può raggiungere un livello massimo di $ 28,81 con il prezzo medio di negoziazione di $ 25,25 “.

DigitalCoinPrice: “Il prezzo di 1 Polkadot (DOT) può essere approssimativamente [fino a] $ 26,02 USD in 1 [anni] di tempo un 2X quasi dall’attuale prezzo Polkadot”.

Gov Capital: “Il prezzo futuro dell’asset DOT è previsto a $ 111,96414288412 (549,293%) dopo un anno secondo il nostro sistema di previsione.

Ciò significa che se hai investito $ 100 ora in DOT, il tuo attuale investimento potrebbe valere $ 649,293 il 2023 marzo 01, mercoledì”.

CryptoGround: “Secondo le previsioni e l’analisi algoritmica, [il] prezzo di 1 Polkadot (DOT) sarà di circa $ 87,6046 nel 2027”.

ICOcreed: “Il prezzo di Polkadot dovrebbe raggiungere [un] valore minimo di $ 428,60 nel 2030. Il prezzo di Polkadot potrebbe raggiungere un valore massimo di $ 490,84 con il prezzo medio di negoziazione di $ 440,26 per tutto il 2030 “.

Trading Beasts: “secondo le nostre previsioni, il prezzo di Polkadot diminuirà. Ora il prezzo di Polkadot è di $ 18.640, ma entro la fine del 2023, il prezzo medio di Polkadot dovrebbe essere di $ 15.074 “.

Coinskid: “Il nostro sistema di previsione prevede che Polkadot potrebbe aumentare di valore nel breve termine del +23% a $ 23,14 da $ 18,78. Il sistema prevede un movimento del +19% da $ 18,78 a $ 22,27 nel prossimo mese, Polkadot ha una previsione di prezzo di $ 31,96 in oltre un [anno] di tempo..

Coin Price Forecast (2029-2033): “In questo periodo, il prezzo di Polkadot scenderebbe da $ 87,57 a $ 84,65, che è -3%. Polkadot inizierà il 2029 a $ 87,57, quindi [scenderà] a $ 81,00 entro la prima metà dell’anno e finirà il 2029 a $ 85,56. Si tratta di circa +362% da oggi”.

WalletInvestor: “Sulla base delle nostre previsioni, si prevede un aumento a lungo termine, la prognosi dei prezzi per il 2027-02-27 è di 93.713 dollari USA. Con un investimento di 5 anni, il fatturato dovrebbe essere di circa il +400,6%. Il tuo attuale investimento di $ 100 potrebbe essere fino a $ 500,6 nel 2027 “.

Polkadot (DOT) Previsioni sui prezzi

DOT salirà?

La nostra previsione Polkadot suggerisce che il prezzo mediano potrebbe essere scambiato sopra $ 40 entro i primi sei mesi e può raggiungere $ 52 entro la fine dell’anno. Secondo le previsioni di prezzo degli esperti, il prezzo medio DOT rimarrà superiore a $ 140 nel 2025 e la criptovaluta Polkadot potrebbe salire a un massimo di $ 370 nel 2030.

Se hai intenzione di investire in Polkadot, dovrai considerare i seguenti fattori che possono influire sul prezzo di DOT.

Come accennato in precedenza nell’articolo, Polkadot è stato costruito dal dottor Gavin Wood, uno dei co-fondatori di Ethereum. Molte persone considerano Polkadot il principale rivale di Ethereum. Questo perché entrambe le piattaforme sono progettate per supportare la fondazione di altre risorse blockchain, oltre al loro token nativo (la criptovaluta nativa di Ethereum è Ether / ETH).

A causa di questa rivalità percepita, alcuni analisti ritengono che il successo di Ethereum potrebbe potenzialmente aver ostacolato il progresso di Polkadot. Ethereum ha anche goduto di una crescita significativa nel 2021 – raggiungendo anche nuovi massimi – e resta da vedere se la loro concorrenza arriverà al culmine in futuro.

Un altro fattore cruciale è DeFi (finanza decentrata), una forma di finanziamento che mira a sottrarre i servizi finanziari al controllo degli organismi centralizzati, ad esempio le banche e altri grandi istituti. L’idea è che questo darà alle persone comuni un maggiore controllo sui loro soldi senza dover navigare fattori come le commissioni di trasferimento e i tassi di cambio.

L’ecosistema Polkadot, proprio come quello di Ethereum, ospita molti progetti blockchain DeFi (oltre ad essere uno di per sé). Uno dei più importanti di questi è Chain X, un progetto guidato dalla comunità che consente agli utenti di trasferire risorse diverse (BTC ·, ETH, DOT, o EOS) tra blockchain.

Poiché la domanda di soluzioni, come Chain X, continua a crescere, le piattaforme che alimentano questo settore vedranno probabilmente un maggiore interesse.

Altri fattori principali includono l’offerta e la domanda (tuttavia, non esiste un’offerta massima di DOT) e il prezzo di Bitcoin, che può iniziare una nuova corsa al rialzo o una massiccia recessione.

Il prezzo polkadot Previsioni di seguito suggeriscono fortemente che DOT è un buon investimento. Ecco le nostre previsioni sui prezzi di Polkadot per il 2022-2030.

Polkadot (DOT) Prezzo Previsione 2022

I 9 analisti che offrono previsioni di prezzo a 12 mesi per Polkadot (DOT) hanno un obiettivo mediano di $ 45, con una stima alta di $ 55 e una stima bassa di $ 34. La stima media rappresenta un aumento del 70% rispetto al prezzo corrente.

Nel 2022, Polkadot continuerà la sua fase di lancio della parachain che vedrà aziende e progetti DeFi lottare per un pezzo della rete di Polkadot. La nostra previsione dei prezzi di Polkadot prevede un prezzo massimo di $ 53,15 dopo aver raggiunto $ 40 a metà del 2022. La stima più bassa è di $ 13,30 e il prezzo medio previsto per la fine del 2022 è di $ 46,93.

Polkadot (DOT) Prezzo Previsione 2023

L’implementazione di Parathreads e Cross-Consensus Communication migliorerà Polkadot e incoraggerà ulteriori investimenti il prossimo anno. Continuando la sua striscia rialzista, la nostra previsione sui prezzi polkadot per il 2023 prevede un rally dot a una media di $ 65,65, un massimo di $ 89,04 e un prezzo di fine anno di $ 79,63. Il prezzo più basso che Polkadot raggiungerà è di circa $ 40,11.

Polkadot (DOT) Prezzo Previsione 2024

Il prossimo dimezzamento di Bitcoin avverrà nel 2024 che inizierà sicuramente un’altra corsa al rialzo, portando Polkadot e l’intero mercato delle criptovalute a nuovi massimi. L’algoritmo di previsione dei prezzi polkadot ha determinato che nel 2024 la moneta DOT garantirà una media di $ 110,85 e terminerà l’anno a $ 98,77. Il prezzo massimo per Polkadot nel 2024 è $ 131,41 e il prezzo minimo è $ 73,09.

Polkadot (DOT) Prezzo Previsione 2025

Secondo la nostra analisi tecnica a lungo termine e la previsione dei prezzi di Polkadot, il prezzo della criptovaluta DOT potrebbe essere di circa $ 138,24 nel 2025. La moneta potrebbe riflettere una corsa al rialzo e il prezzo del DOT potrebbe salire alle stelle a lungo termine. Sulla base delle previsioni di prezzo degli esperti, la moneta Polkadot può raggiungere un massimo di $ 190,56 e un minimo di $ 98,05. Il prezzo medio rappresenta un aumento del 246,47% rispetto all’attuale massimo storico di DOT.

Polkadot (DOT) Prezzo Previsione 2026

Il 2026 vedrà Polkadot superare altre piattaforme blockchain personalizzabili per diventare la prima scelta per i nuovi progetti blockchain. A partire dal 2026 a $ 190,96, il nostro modello di previsione dei prezzi Polkadot calcola che DOT raggiungerà un prezzo medio di $ 245,77 entro la fine dell’anno. Al rialzo, Polkadot raggiungerà $ 272,32 e al ribasso, raggiungerà $ 122,63, secondo la nostra previsione di prezzo DOT.

Polkadot (DOT) Prezzo Previsione 2027

La crescente popolarità delle applicazioni DeFi aumenterà la domanda di Polkadot nel 2027. Tra cinque anni, Polkadot raggiungerà un nuovo massimo storico di $ 355,88 e un prezzo medio di $ 300,09. La previsione più bassa del prezzo polkadot per il 2027 è $ 288,19.

Polkadot (DOT) Prezzo Previsione 2028

Un altro dimezzamento di Bitcoin nel 2028 inizierà ancora una volta un’altra corsa al rialzo, influenzando anche il prezzo di Polkadot. Mentre DOT potrebbe raggiungere un minimo annuale di $ 302,93 nel 2028, si prevede anche che distruggerà il suo precedente record e raggiungerà $ 403,49. Entro la fine del 2028, la previsione dei prezzi di Polkadot prevede che dot valga in media $ 375,82.

Polkadot (DOT) Prezzo Previsione 2029

Il 2029 vedrà gli investitori istituzionali iniziare a riversarsi in Polkadot dopo essersi dimostrato un investimento top. La nostra prognosi dei prezzi per Polkadot nel 2029 indica che DOT sarà scambiato ad un prezzo medio di $ 420,56, raggiungerà il suo prezzo più alto di sempre di $ 464,79, affonderà a $ 365,71 al minimo e finirà il 2029 a $ 454,07.

Polkadot (DOT) Prezzo Previsione 2030

Dopo 10 anni sul mercato delle criptovalute, Polkadot potrebbe finalmente iniziare a superare Ethereum come la migliore piattaforma di contratti intelligenti entro la fine del decennio. Nel 2030, il prezzo di Polkadot dovrebbe raggiungere un obiettivo mediano di $ 470,50, un massimo di $ 515,80 e un minimo di $ 458,33. Polkadot chiuderà il 2030 a $ 499,91, secondo le previsioni dei prezzi polkadot degli esperti. Il prezzo più alto è un aumento dell’837,81% rispetto all’attuale massimo storico di DOT.

Conclusione: quanto potrebbe valere Polkadot?

Per riassumere, le nostre previsioni sui prezzi di Polkadot indicano che il DOT aumenterà in modo sostanziale nei prossimi otto anni fino al 2030. Ma ci sono ancora diverse cose che gli investitori devono mantenere in prima linea nelle loro menti quando investono in DOT a lungo termine.

Mentre Polkadot lavora per collegare l’ecosistema crittografico, diventerà una delle monete più preziose in circolazione e sarà difficile immaginare il mercato delle criptovalute senza di esso. Mentre ci possono essere molti altri progetti blockchain che stanno anche lavorando sull’interoperabilità, Polkadot apre la strada

La realtà è che non ci sarà una criptovaluta a governarli tutti. Ci sono quasi 18.000 criptovalute e anche se molte falliranno, alla fine, questo numero è destinato a crescere e quindi un servizio come Polkadot è disperatamente richiesto.

Detto questo, Polkadot deve rimanere all’avanguardia quando si tratta di interoperabilità. Altre monete come Cosmos forniscono servizi molto simili e mentre probabilmente coesisteranno, c’è ancora la possibilità che una possa superare l’altra.

Cosa accadrà al prezzo di Polkadot (DOT) nel 2022?

Il prezzo di Polkadot nel 2022 andrà abbastanza bene poiché vengono vendute nuove parachain e potrebbe vendere oltre $ 50 per DOT, secondo le nostre previsioni sui prezzi di Polkadot. Non ci aspettiamo che DOT raggiunga un valore inferiore a $ 13 per moneta nel 2022 e terminerà il 2022 a $ 46.

Il prezzo di Polkadot (DOT) salirà nel 2022?

Polkadot dovrebbe infatti salire nel 2022 con la previsione del prezzo DOT che ci dice che raggiungerà un massimo annuale di $ 53,15, leggermente meno di $ 2 di distanza dal suo attuale massimo storico di $ 55 dal 2021. Nessuno si aspetta che il prezzo di Polkadot crolli nel 2022.

Cosa succederà al prezzo di Polkadot (DOT) nel 2025?

Secondo la previsione dei prezzi di Polkadot, il 2025 sarà un altro grande anno per DOT in quanto cementa la sua posizione sopra i $ 100, praticamente raddoppiando il suo attuale massimo storico. Arrotondando per eccesso a un prezzo medio di $ 138, DOT chiuderà l’anno a $ 174.

Il prezzo di Polkadot (DOT) salirà nel 2025?

Sì, il prezzo di Polkadot salirà nel 2025 e può raggiungere un nuovo massimo storico di $ 190,56, come calcolato dalla nostra formula di previsione dei prezzi Polkadot. Un aumento del 912,54%.

Polkadot (DOT) raggiungerà $ 100?

Sì, secondo Polkadot Forecast, i prezzi possono raggiungere il segno di $ 100 nel 2024. Attualmente, ha il potenziale per una significativa corsa rialzista nei prossimi anni sulla base delle prospettive tecniche.

Polkadot (DOT) raggiungerà $ 1.000?

Per il momento, la previsione del prezzo di Polkadot non vede dot raggiungere $ 1.000 prima del 2030, anche se questo livello potrebbe potenzialmente essere raggiunto prima del 2040.

Domande frequenti

Polkadot ha un futuro?

Polkadot ha uno dei migliori futures nel mercato delle criptovalute. Man mano che Polkadot diventa la piattaforma n. 1 per l’interoperabilità, crescerà solo in popolarità e aumenterà la domanda per il token DOT.

Polkadot è meglio di Ethereum?

Polkadot utilizza una variante di proof-of-stake e offre la possibilità di creare progetti blockchain personalizzabili – questo da solo potrebbe suggerire che a livello tecnico, Polkadot è migliore di Ethereum. Tuttavia, in termini di investimenti, Ethereum rimane il vincitore: è in circolazione da molto più tempo e ha una base di utenti molto più ampia di Polkadot.

Come è andato Polkadot The ICO?

L’ICO 2017 di Polkadot è andato molto bene con $ 144.630.000 ricevuti nella vendita di token, secondo Gocce ICO. Durante l’ICO, 1 DOT era pari a $ 0,29 e il 50% dei token era disponibile per la vendita. Dall’ICO, DOT ha reso gli investitori iniziali un rendimento di 95,76x.

Polkadot è un buon investimento?

Nonostante il suo breve tempo sul mercato, Polkadot ha dimostrato di essere uno dei migliori investimenti nel mercato delle criptovalute. Da quando ha iniziato a fare trading, Polkadot ha raggiunto un ROI del 567,1% ed è salito del 590,63% da quando ha toccato il suo minimo storico di $ 2,69.

Will Polkadot Rise?

Sì, Polkadot dovrebbe aumentare. Realizzando una media di $ 138,24 nel 2025, sarà del 246,47% dal suo attuale massimo storico di $ 55. Successivamente, nel 2030, raggiungere $ 515,80 sarà un aumento dell’837,81%.

Quando decollerà Polkadot?

Polkadot decollerà l’anno prossimo nel 2023 dove si assicurerà un prezzo medio di $ 65,65 e un massimo di $ 89,04. Continuando questo slancio nel 2024, Polkadot supererà i $ 100 per DOT.

Quale prezzo potrebbe raggiungere Polkadot?

Ecco cosa Polkadot potrebbe raggiungere nei prossimi otto anni:

2022: $ 53,15

2023: $ 89,04

2024: $ 131,41

2025: $ 190,56

2026: $ 272,32

2027: $ 355,88

2028: $ 403,49

2029: $ 464,79

2030: $ 515,80

Qual è la previsione dei prezzi di Polkadot per la prossima corsa al rialzo?

Bitcoin passerà attraverso due halvening prima del 2030 – uno nel 2024 e poi nel 2028 – che sicuramente inizieranno la prossima corsa al rialzo del mercato crittografico. Secondo le nostre previsioni sui prezzi di Polkadot, DOT ha un obiettivo massimo per il 2024 di $ 131,41 e un obiettivo massimo per il 2028 di $ 403,49.

Quanto in alto andrà Polkadot?

La più alta previsione del prezzo di Polkadot che abbiamo visto finora è stata fatta da Price Prediction che ritiene che DOT varrà un massimo di $ 906,19 entro il 2031.

Polkadot Prezzo Previsione 2040

Anche se è presto per dirlo, la nostra previsione dei prezzi polkadot indica che il 2040 vedrà DOT raggiungere prezzi compresi tra $ 2.000 e $ 3.500 per moneta.

Come è andato Polkadot The ICO?

L’ICO 2017 di Polkadot è andato molto bene con $ 144.630.000 ricevuti nella vendita di token, secondo ICO Drops. Durante l’ICO, 1 DOT era pari a $ 0,29 e il 50% dei token era disponibile per la vendita. Dall’ICO, DOT ha reso agli investitori iniziali un ritorno di 95,76x.

Come investire in Polkadot?

Essendo una moneta relativamente giovane, non sarebbe saggio investire ancora troppo in Polkadot perché abbiamo informazioni limitate su come potrebbe funzionare. Tuttavia, come suggerito dalle previsioni sui prezzi di cui sopra, potrebbe andare particolarmente bene a lungo termine (dal 2025 al 2030), quindi forse sarebbe meglio detenere token DOT a lungo termine. Gli investitori in criptovaluta più esperti investono la maggior parte del loro portafoglio di criptovalute in Ethereum e Bitcoin e percentuali molto più piccole in altri altcoin, come Polkadot. Quindi, con questo in mente, forse è solo necessario investire una piccola parte del tuo portafoglio in DOT: se funziona particolarmente bene, una piccola quantità è tutto ciò di cui hai bisogno.

Cosa fa Polkadot Crypto?

Secondo il sito Web di Polkadot, Polkadot fa diverse cose: consente trasferimenti cross-chain di qualsiasi risorsa. Consente a un insieme comune di validatori di proteggere più blockchain. Consente la creazione di blockchain personalizzate con la propria governance, che sono protette da Polkadot. Aggiornamenti senza richiedere hard fork.

Cos’è Polkadot Parity?

Parity è una società di infrastrutture blockchain che ha lavorato su Ethereum e con clienti su Bitcoin e Zcash (ZEC). Parity, in collaborazione con la Web3 Foundation, ha lanciato la criptovaluta Polkadot (DOT).