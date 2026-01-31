Previsioni sui Rendimenti delle Cedole a Piazza Affari per il 2026

Nel panorama finanziario italiano, il 2026 si preannuncia come un anno di grande soddisfazione per gli investitori.

Secondo le previsioni di Global Allianz Investor, le società quotate a Piazza Affari sono attese a un incremento significativo dei loro dividendi, che potrebbero toccare i 38 miliardi di euro, un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

Le aspettative per le principali banche

Le notizie più interessanti si attenderanno dai piani industriali delle banche, che hanno mostrato grande generosità nel 2026. In particolare, Banca Intesa San Paolo e Unicredit si preparano a rivelare le loro strategie il 2 e il 9 febbraio rispettivamente. Entrambi gli istituti potrebbero annunciare un incremento dei dividendi, continuando così a premiare i loro azionisti.

Focus su Banca Generali

Già prima di queste importanti comunicazioni, Banca Generali ha anticipato i tempi: il 23 febbraio, con pagamento fissato per il 25, distribuirà 0,65 euro per azione. Questo segna un inizio promettente per la stagione dei dividendi.

L’andamento dei dividendi in Europa

Un confronto interessante si può fare con l’indice STOXX Europe 600, dove si prevede che il valore complessivo delle cedole raggiunga circa 454 miliardi di euro nel 2026, evidenziando un incremento del 4%. Per le società italiane incluse in questo indice, il dividend yield è atteso attorno al 4,9%, superato solo dalla Norvegia, che si prevede possa raggiungere un 5,8%.

Le top performer in Italia

Negli ultimi cinque anni, a guidare la classifica dei dividendi più generosi in Italia è stata Unipol, con un rendimento medio del 7,38%. Segue Banca Mediolanum con 7,18% e Intesa Sanpaolo con 6,68%. Tra gli altri nomi di rilievo figurano Poste Italiane e Eni, rispettivamente con rendimenti del 6,23% e 6,21%.

Le date chiave per i pagamenti

La stagione dei dividendi è appena iniziata e molte aziende stanno già fissando le date per il pagamento delle cedole. Ad esempio, StM prevede di staccare il dividendo di 0,09 euro per azione il 23 marzo, con un rendimento del 1,51%. Maggio è tradizionalmente il mese più attivo per lo stacco delle cedole in Italia, ma anche novembre vedrà diverse aziende come Terna, che ha già programmato il pagamento per il 23 novembre.

Le scelte delle aziende europee

Guardando oltre i confini italiani, anche grandi nomi come Deutsche Telekom hanno già stabilito le date e i rendimenti delle loro cedole, con 1 euro per azione previsto il 2 aprile, corrispondente a un rendimento del 3,5%. Un altro gigante, Louis Vuitton, si prepara a distribuire 7,5 euro per azione il 28 aprile, con un rendimento stimato del 2,37%.

Il 2026 si prospetta come un anno di crescita per i dividendi a Piazza Affari, con le aziende italiane pronte a premiare i loro azionisti. Le attese sono elevate e i risultati delle prossime settimane forniranno una visione più chiara delle reali intenzioni delle società quotate.