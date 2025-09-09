Primo closing del fondo mid-market di Komplementa Investment Partners

Komplementa Investment Partners SGR ha annunciato il completamento del primo closing del Fondo Komplementa Mid-Market, con una raccolta iniziale di 70 milioni di euro.

Questo risultato arriva a pochi mesi dall’autorizzazione della Banca d’Italia e segna un passo significativo negli investimenti in piccole e medie imprese italiane. L’obiettivo finale della raccolta è fissato a 150 milioni di euro, con un focus particolare su imprenditori, family office e investitori professionali.

Strategia di investimento del fondo

Il fondo si concentrerà su PMI italiane nel segmento lower-mid market, un’area caratterizzata da una minore concorrenza rispetto ai fondi di private equity, che spesso si focalizzano su operazioni più grandi. Komplementa punta a investire in aziende ad alto potenziale nei settori ICT, Healthcare, Food, Servizi B2B e altri. L’approccio sarà flessibile, con un interesse particolare per operazioni di maggioranza in PMI con un’EBITDA compreso tra 3 e 10 milioni di euro. Saranno prese in considerazione anche opportunità di minoranza, limitate a aumenti di capitale.

Le aziende mirate opereranno con modelli di business solidi e in settori resilienti, puntando a valorizzare non solo lo sviluppo organico ma anche a promuovere iniziative di buy & build. Questo approccio vuole accompagnare le aziende verso dimensioni adeguate per sostenere la crescita, approfittando di un deal flow solido e coerente con la strategia del fondo. Nei primi mesi di attività, Komplementa ha analizzato circa 200 dossier di investimento.

Il portafoglio e la gestione del fondo

Il portafoglio a regime del fondo sarà composto da 6-7 investimenti selezionati, scelti attraverso una pipeline robusta, alimentata dal vasto network del team di investimento. Questo network è frutto di oltre vent’anni di esperienza nel settore. Il Fondo Komplementa Mid-Market è un FIA di diritto italiano, conforme alla normativa PIR e adotta un approccio responsabile sia nei processi di investimento sia nella gestione attiva delle partecipate.

In merito a questo primo closing, il Co-Founder e CEO di Komplementa, Maurizio Esposito, ha dichiarato: “Il primo closing del Fondo Komplementa Mid-Market rappresenta la prima, fondamentale tappa nel percorso di crescita della nostra società e conferma la fiducia che gli investitori ripongono nella nostra strategia.” Esposito ha inoltre sottolineato come questo risultato consenta di “accelerare ulteriormente nello sviluppo di un progetto che guarda al lungo termine, puntando a creare valore sostenibile per le aziende in cui investiamo.”

Prospettive future

Il fondo non solo mira a generare ritorni solidi per gli investitori, ma si propone anche di diventare un punto di riferimento nel mercato italiano del mid-market, un settore ricco di opportunità. Komplementa Investment Partners intende continuare a espandere il proprio portafoglio, puntando a un approccio strategico e responsabile. La sfida sarà quella di sostenere la crescita delle PMI italiane, garantendo al contempo un rendimento duraturo per gli investitori.

Con il primo closing ora completato, Komplementa è pronta a muovere i prossimi passi, con l’obiettivo di raggiungere il target di raccolta finale e consolidare la propria posizione nel panorama degli investimenti italiani.