Prospettive del Mercato del Lavoro Statunitense a Settembre 2023: Analisi e Tendenze

Il report sull’occupazione di agosto ha evidenziato una crescita dei posti di lavoro inferiore alle attese e un aumento del tasso di disoccupazione, sollevando interrogativi sulla stabilità del mercato del lavoro negli Stati Uniti.

Questi dati confermano le preoccupazioni sui rischi di ribasso che gravano sull’occupazione americana.

Con il Comitato Federale di Mercato Aperto (FOMC) previsto per discutere un possibile abbassamento del tasso dei fondi federali nel meeting del 16-17 settembre, le implicazioni dei dati sull’occupazione sono di particolare rilievo.

Crescita occupazionale sotto le aspettative

Nel mese di agosto, i dati hanno riportato un aumento netto di soli 22.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle previsioni che stimavano un incremento di 75.000 unità. Questo segna una diminuzione rispetto ai 79.000 posti di lavoro creati a luglio. Le medie mobili su tre e sei mesi, rispettivamente a 29.000 e 64.000, sono le più basse dal 2010.

Impatto sul tasso di disoccupazione

Questa debolezza nel numero di posti di lavoro ha portato a un incremento del tasso di disoccupazione, salito al 4,3%, il valore più alto registrato da ottobre 2020. Questo supera il livello di equilibrio stimato dalla Fed, fissato al 4,2%. Anche la partecipazione della forza lavoro ha mostrato un lieve incremento, passando al 62,3%, con un aumento di 0,1 punti percentuali.

Riflessioni sull’andamento salariale e sull’inflazione

Per quanto riguarda la crescita salariale, i dati indicano una stabilità mensile con un incremento dello 0,3%, mentre su base annuale si è registrato un rallentamento, scendendo al 3,7%. Questi dati, uniti all’assenza di significative revisioni alle statistiche precedenti, suggeriscono una situazione di precarietà nel mercato del lavoro.

Prospettive per la Fed

La Fed potrebbe reagire con un taglio di 25 punti base al tasso dei fondi federali, portando la nuova fascia di riferimento a 4,0%-4,25%. Nonostante le aspettative di un’inflazione in aumento nei prossimi trimestri, la debolezza nel mercato del lavoro potrebbe giustificare un approccio più cauto da parte del FOMC. I dati dell’ISM di agosto confermano pressioni sia sul fronte occupazionale che su quello dei prezzi.

In questo contesto, il report sull’inflazione del CPI di agosto, previsto per il 11 settembre, sarà cruciale nel determinare la direzione futura della politica monetaria. Un aumento dell’inflazione al 2,9% su base annuale potrebbe intensificare la pressione per un intervento più significativo da parte della Fed.

Le sfide economiche dell’India

Nel frattempo, l’India ha visto una crescita del PIL reale del 7,8% anno su anno nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025/2026, uno dei tassi più elevati tra i paesi asiatici emergenti. Tuttavia, è importante notare che questa crescita è sostenuta da un deflatore del PIL molto basso, che potrebbe non perdurare.

Politiche fiscali e impatti esterni

Il governo indiano sta implementando misure per stimolare l’economia, tra cui un potenziale abbassamento dell’aliquota IVA, previsto per il 3 e 4 settembre. Queste misure potrebbero mitigare l’impatto delle tariffe statunitensi, senza compromettere le finanze pubbliche.

Nonostante la crescita robusta, l’India deve affrontare sfide significative in un contesto di politiche commerciali statunitensi più restrittive, che potrebbero influenzare negativamente le esportazioni e l’afflusso di investimenti esteri. La dipendenza dai mercati esteri rende l’economia indiana vulnerabile a tali cambiamenti.