Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali documenti sono forniti come prova del mio investimento in fondi comuni di investimento?

Una volta investito in uno schema di fondi comuni di investimento, otterrai un estratto conto con dettagli come la data della transazione, l’importo investito e il prezzo al quale le unità sono acquistate e il numero di unità assegnate a te.

È possibile effettuare più transazioni nello stesso account, in cui l’estratto conto continuerà ad essere aggiornato. Un tipico estratto conto elencherà le ultime (10 nella maggior parte dei casi) transazioni – che si tratti di acquisto o riscatto; dividendi, se presenti; o anche transazioni non commerciali.

L’estratto conto ti darebbe anche un conteggio del tuo ultimo saldo unitario, del NAV di una data recente e del valore corrente dei tuoi investimenti.

Se perdi una dichiarazione, puoi sempre ottenerne un’altra senza problemi. La perdita dell’estratto conto non ti impedirebbe di effettuare transazioni future, incluso il prelievo di denaro dal conto.