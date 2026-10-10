Il confronto tra pensioni contributive e l'assegno sociale mostra un controsenso: più contributi non sempre significano più soldi netti.

Nel panorama previdenziale italiano si è affermato un fenomeno contraddittorio, definito paradosso redistributivo. In pratica, chi ha versato una lunga carriera di contributi può ritrovarsi con un reddito netto inferiore a chi, invece, non ha mai contribuito ma percepisce l’assegno sociale. Il meccanismo è alimentato da integrazioni al minimomaggiorazioni sociali e dalla soglia di no tax area fissata a 8.500 euro annui.

Un’analisi dell’Ufficio Previdenza della CGIL e dello SPI, basata sui dati del 2025 e proiettata al 2026, espone tre scenari tipici di pensionati. I numeri consentono di comprendere come il saldo netto si avvicini, o addirittura si capovolga, rispetto alle aspettative generate dal lordo pensionistico.

Tre casi di pensione: dal minimo al più alto

Il primo esempio riguarda un soggetto che, al calcolo, avrebbe percepito 384,62 euro al mese (5.000 euro annui). Grazie all’integrazione al trattamento minimo il suo reddito sale a 603,40 euro; a questa cifra si aggiungono 13,27 euro di incremento transitorio dei minimi e 132,44 euro di maggiorazione sociale. Il risultato è un netto di 749,11 euro al mese, senza alcuna trattenuta d’imposta nella simulazione.

Il secondo pensionato parte da un importo più consistente, 692,31 euro mensili (9.000 euro annui). Non beneficia dell’integrazione al minimo e riceve una maggiorazione più contenuta (43,53 euro). Prima delle imposte, il lordo è 735,84 euro, ma l’IRPEF (11,32 euro), le addizionali regionali (8,51 euro) e comunali (5,54 euro) riducono il netto a 710,47 euro. Il risultato è circa 39 euro in meno rispetto al primo caso, nonostante il lordo fosse quasi il doppio.

Il terzo scenario rappresenta il caso più controintuitivo. Con una pensione calcolata di 807,69 euro mensili (10.500 euro annui) il beneficiario non ha più diritto né all’integrazione né alle maggiorazioni. Le trattenute fiscali (IRPEF 45,29 euro, addizionali regionali 9,93 euro, comunali 6,50 euro) portano il netto a 745,97 euro cioè 3,14 euro in meno del primo pensionato, pur avendo un lordo superiore di più di 400 euro.

Assegno sociale: l’alternativa per chi non ha contributi

L’assegno sociale, pur non essendo una pensione, è una prestazione assistenziale riservata a chi rispetta precise soglie d’età e di reddito. Nel 2025, la base era di 538,69 euro mensili; con le maggiorazioni previste, il beneficio poteva arrivare a 747,84 euro netti per 13 mensilità, ovvero 9.721,92 euro l’anno.

Nel 2026 il valore è stato rivalutato dell’1,4%, passando a 546,24 euro. La legge di Bilancio ha poi introdotto una maggiorazione fissa di 202,05 euro più ulteriori 20 euro mensili, portando il massimo teorico a 768,29 euro al mese (9.987,77 euro annui). Queste cifre sono esenti da IRPEF, ma hanno limiti di reddito: 7.101,12 euro annui per i single e il doppio per le coppie.

Il nodo degli 8.500 euro

Il punto critico è la soglia di no tax area fissata a 8.500 euro di reddito pensionistico annuo. Sotto tale limite le detrazioni fiscali possono azzerare l’IRPEF, ma superandola il pensionato inizia a pagare imposte e, contemporaneamente, perde parte delle integrazioni e delle maggiorazioni legate al reddito ridotto. Questo doppio effetto genera quello che la CGIL chiama “paradosso redistributivo”: l’aumento del lordo è compensato da una diminuzione dei benefici e da un nuovo carico fiscale.

In pratica, un pensionato con un trattamento di 800 euro supera subito la soglia dei 8.500 euro annui, paga l’IRPEF e perde l’integrazione al minimo, finendo per nettare quasi quanto un beneficiario dell’assegno sociale, il cui diritto è totalmente esente da imposte.

Implicazioni per il principio contributivo

Il principio contributivo, che dovrebbe legare il livello di pensione all’ammontare dei contributi versati, perde forza quando le regole fiscali e assistenziali non sono allineate. Per chi ha avuto una lunga carriera ma con redditi bassi, il vantaggio di aver versato di più può evaporare in pochi euro al mese, creando una percezione di ingiustizia.

Il dibattito attuale non riguarda l’eliminazione di integrazioni e maggiorazioni indispensabili per evitare povertà tra gli anziani, ma la necessità di armonizzare soglie fiscali e prestazioni assistenziali. Solo così il rapporto tra contributi versati e pensione percepita potrà tornare a essere trasparente per le fasce più deboli del sistema.