Reddito di merito in Calabria: 1.000 euro per la formazione professionale

La Regione Calabria ha dato il via a una misura sperimentale che cambia il modo di concepire il sostegno economico: il Reddito di Merito prevede un contributo di 1.000 euro al mese destinato a giovani che scelgono di impegnarsi in percorsi formativi riconosciuti.

Approvata a fine 2026, l’iniziativa non vuole limitarsi a compensare la mancanza di lavoro, ma punta a sostenere concretamente la crescita professionale degli individui. Questo approccio pone al centro l’idea che il sostegno pubblico possa funzionare come una vera e propria leva per lo sviluppo di competenze, con obblighi e risultati misurabili.

Il progetto si rivolge in particolare a persone tra i 18 e i 35 anni, con l’obiettivo di intercettare chi si trova in una fase di stallo occupazionale, inclusi i cosiddetti NEET (giovani che non studiano e non lavorano). Per il 2026 la giunta ha stanziato 1,5 milioni di euro per avviare la sperimentazione, con criteri di accesso chiari: residenza in Calabria da almeno sei mesi e un ISEE non superiore a 20.000 euro. L’erogazione è condizionata alla partecipazione a percorsi formativi accreditati e al raggiungimento di risultati concreti lungo il percorso.

Meccanismo operativo e requisiti

Il funzionamento della misura è basato su criteri stringenti: il contributo mensile viene versato solo se il partecipante rispetta l’obbligo di frequenza e completa il corso, evitando l’idea di un sussidio passivo. In pratica la Regione acquista, con un investimento preventivo, la possibilità che il beneficiario migliori le proprie prospettive occupazionali, assumendo un rischio collettivo sulla riuscita della formazione. Qui il termine opzione di futuro descrive come il territorio investa sul capitale umano, con valutazioni periodiche e meccanismi di verifica delle competenze acquisite. Assenze e abbandoni determinano la sospensione immediata dell’erogazione.

Vincoli e controllo della partecipazione

I dettagli procedurali definiscono soglie precise: la misura copre un periodo massimo di sei mesi, prorogabile solo per percorsi di elevata complessità tecnica. Il regolamento prevede anche limiti sulle assenze e procedure di controllo per certificare il completamento dei moduli formativi. Queste disposizioni cercano di trasformare il contributo in uno stimolo efficiente verso il lavoro, stabilendo che il beneficio sia temporaneo e strettamente legato a risultati misurabili, piuttosto che a condizioni di sola indigenza.

Organizzazione logistica e accessibilità

Un aspetto pratico della normativa riguarda la collocazione delle attività formative: i soggetti erogatori convenzionati devono garantire accessibilità ai percorsi. In territori montuosi o con trasporti limitati, la norma impone che i laboratori non siano troppo distanti dai centri abitati principali oppure che sia previsto un servizio di navetta se la sede si trova oltre 30 chilometri dallo snodo ferroviario più vicino. Questo requisito evidenzia la consapevolezza della Regione circa le difficoltà infrastrutturali e si propone di ridurre l’ostacolo logistico al diritto alla formazione.

Impatto territoriale e barriere infrastrutturali

La disposizione sui trasferimenti mette in luce un tema ricorrente nel Mezzogiorno: la distanza tra domanda di istruzione e offerta formativa spesso è amplificata dalla carenza di servizi di mobilità. Rendendo obbligatoria la soluzione di trasporto quando la sede è isolata, la Regione cerca di abbattere un fattore che altrimenti limiterebbe gravemente l’efficacia del sostegno. In questo senso la misura si progetta non solo come aiuto economico, ma come pacchetto integrato che considera anche la logistica come componente essenziale del successo formativo.

Potenziale di replicabilità e finalità a più ampio raggio

La dimensione sperimentale del programma lo rende interessante oltre i confini regionali: il Reddito di Merito può essere visto come una proposta alternativa tra il sussidio tradizionale e la completa delega al mercato del lavoro, offrendo una via intermedia che connette il sostegno economico alle competenze richieste dal mercato. Se i riscontri saranno positivi, il modello potrebbe fornire spunti utili per politiche attive nazionali volte a contrastare l’emorragia di talenti e a favorire il reimpiego locale delle risorse umane.

In definitiva, l’iniziativa calabrese prova a rilanciare il concetto di welfare come strumento dinamico di crescita: non più mera assistenza, ma investimento mirato con criteri di responsabilità, controllo e tempistica. L’attenzione ora è concentrata sui risultati, perché solo attraverso dati concreti la politica potrà verificare se l’intuizione di finanziare la formazione con 1.000 euro al mese si tradurrà in occupazione reale e non in un semplice trasferimento di risorse.