Rialzo dei prezzi e politiche della BCE: le conseguenze per eurozona e Francia

Le rilevazioni e le analisi pubblicate a marzo 2026 mostrano un’inversione di tendenza dell’inflazione nell’Eurozona e in Francia, trainata soprattutto dall’impennata dei costi energetici.

Secondo le stime più recenti, l’inflazione armonizzata dell’area valutaria è prevista intorno al 2,6% annuo per marzo 2026, in netto aumento rispetto al 1,9% di febbraio; in Francia il rimbalzo parte da una base più bassa (1,1% a febbraio) e arriva a una previsione di circa 1,7% a marzo con possibili picchi del 2,1% a maggio. Questi numeri emergono dalle analisi congiunte di istituti finanziari e organismi internazionali e segnalano un cambio di ritmo dopo mesi di inflazione relativamente contenuta.

Dietro questo andamento c’è una dinamica chiara: l’aumento dei prezzi dell’energia sta alimentando costi industriali e pressioni sui prezzi al consumo, anche se al momento il fenomeno non si è completamente trasmesso ai prezzi core, ossia quelli al netto di alimentari ed energia. Le indagini congiunturali mostrano una risalita delle spese per gli input produttivi, ma non ancora una generalizzata traslazione sui listini finali. Tuttavia, le banche centrali e i mercati guardano con attenzione a questi segnali, perché una persistenza dell’effetto energia potrebbe amplificare le aspettative inflazionistiche e spingere verso un irrigidimento della politica monetaria.

Le cause del rialzo dei prezzi

Il fattore determinante è stato il forte incremento dei costi dell’energia, alimentato dalle tensioni geopolitiche e dalle interruzioni nelle catene di approvvigionamento. La guerra in alcune aree del Medio Oriente ha introdotto un elemento di incertezza che ha impattato i mercati del gas e del petrolio, facendo salire i listini e aumentando i costi per imprese e famiglie. Oltre all’energia, sono emersi rincari su input specifici: ad esempio, il prezzo dell’urea, un importante fertilizzante a base di azoto, è salito significativamente in poche settimane, influenzando i costi agricoli e le prospettive sulle rese future. Queste spinte sui costi spiegano gran parte della riaccensione dell’inflazione nella regione.

Energia e passaggi ai prezzi finali

Le aziende stanno registrando un aumento dei costi energetici e dei materiali, ma le rilevazioni segnalano che al momento la maggior parte non ha trasferito integralmente questi aumenti sui consumatori. Le indagini manageriali mostrano un aumento degli input price senza un corrispondente aumento dei selling prices nel breve periodo: ciò suggerisce che la pressione sull’inflazione core potrebbe manifestarsi con un ritardo, soprattutto se i prezzi energetici si stabilizzeranno su livelli più elevati. Il rischio è che, se la trasmissione dovesse intensificarsi, la dinamica inflazionistica diventi più radicata.

Fertilizzanti e agricoltura

Un elemento meno visibile ma rilevante è l’aumento dei costi dei fertilizzanti: la risalita del prezzo dell’urea comporta un aggravio per l’agricoltura e il rischio di rese minori nel 2027, con effetti indiretti sui prezzi alimentari. Questa catena può alimentare pressioni inflazionistiche più persistenti e incidere sulla composizione della spesa pubblica e privata, soprattutto nei paesi con forte esposizione al settore agricolo.

Implicazioni per la politica monetaria

La combinazione di un’inflazione in aumento e aspettative dei mercati porta l’BCE in una posizione di maggiore attenzione. Alcune analisi prevedono l’avvio di un ciclo restrittivo a partire da giugno 2026, con un irrigidimento cumulato possibile di circa 75 punti base entro l’autunno, se la crescita dei prezzi dovesse consolidarsi. I trader hanno già rivisto al rialzo le probabilità di aumenti dei tassi nelle prossime riunioni, riflettendo la preoccupazione che l’obiettivo di inflazione del 2% possa essere messo a rischio. Tuttavia, la direttrice della BCE ha più volte sottolineato che la regione è oggi meglio attrezzata per assorbire shock energetici rispetto a precedenti crisi.

Reazioni dei mercati obbligazionari

Le attese di una stretta monetaria si riflettono nei rendimenti sovrani: i tassi a lungo termine dell’Eurozona hanno raggiunto livelli pluriennali, con oscillazioni legate alle notizie geopolitiche e ai dati di inflazione. Movimenti anche di breve termine nelle quotazioni del debito pubblico evidenziano come gli operatori stiano prezzando la possibilità di rialzi multipli dei tassi nel 2026: questa pressione sui rendimenti rappresenta un costo per la finanza pubblica e privata e condiziona le decisioni di investimento.

Effetti su crescita e prospettive

L’OCSE, nella sua valutazione del 26/03/2026, ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita per l’Eurozona, portandole a circa 0,8% e indicando un impatto negativo significativo derivante dall’aumento dei prezzi energetici e dall’incertezza geopolitica. Germania e Francia sono state aggiornate allo stesso tasso di crescita. Globalmente, l’organizzazione mantiene il quadro di una crescita che resiste ma segnala rischi al ribasso se le tensioni energetiche dovessero perdurare. Tra le raccomandazioni figura l’urgenza di politiche per migliorare l’efficienza energetica domestica e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, oltre a misure per contenere gli effetti sulle filiere produttive.

In sintesi, il ritorno dell’inflazione ai livelli visti nell’estate 2026 impone una vigilanza costante: le autorità dovranno bilanciare la necessità di riportare la crescita verso percorsi sostenibili con la gestione del rischio inflazionistico. Per imprese, investitori e consumatori resta fondamentale monitorare l’evoluzione dei prezzi dell’energia, le letture ufficiali dei prossimi mesi e le decisioni della BCE, tenendo conto dei rapporti pubblicati il 26/03/2026 e il 30/03/2026 che hanno contribuito a disegnare questo quadro.