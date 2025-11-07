Richiesta di Intervento del SINAFI per il Personale Antiterrorismo

Il Sindacato Nazionale Finanzieri (SINAFI) ha recentemente indirizzato un appello al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Andrea De Gennaro.

Questa richiesta si focalizza su una problematica di grande rilevanza: le difficili condizioni lavorative del personale impegnato nel settore Anti Terrorismo – Pronto Impiego. Il Segretario Generale, Stefania Castricone, ha manifestato preoccupazione riguardo alle varie problematiche che affliggono questi professionisti, chiedendo l’istituzione di un tavolo tecnico per avviare un dialogo costruttivo.

Situazione attuale del personale anti terrorismo

Il personale assegnato a compiti di anti terrorismo è frequentemente coinvolto in operazioni ad alto rischio, dove la sicurezza e l’efficienza sono fondamentali. Diverse segnalazioni hanno messo in luce criticità, quali carenze di attrezzature e supporto psicologico insufficiente, che compromettono la loro operatività. In questo contesto, il SINAFI ha sottolineato l’urgenza di un confronto per affrontare tali problematiche e individuare soluzioni adeguate.

Richiesta di un tavolo tecnico

La richiesta di un tavolo tecnico è stata avanzata da Stefania Castricone con l’intento di creare uno spazio di discussione tra le parti interessate. Questo tavolo permetterebbe di analizzare le criticità esistenti e rappresenterebbe un’opportunità per formulare proposte concrete per migliorare le condizioni lavorative del personale. La collaborazione tra il Comando Generale e il SINAFI potrebbe portare a un significativo miglioramento delle operazioni quotidiane e del benessere dei lavoratori.

Incontri e segnalazioni recenti

Il SINAFI ha organizzato incontri il 23 e 28 ottobre con i Comandanti del Comando Operativo Aeronavale. Durante queste riunioni sono emerse ulteriori segnalazioni da parte del personale in servizio nei Reparti Navali. Tali comunicazioni hanno evidenziato la necessità di un intervento mirato per risolvere le problematiche riscontrate. Pertanto, il sindacato ha deciso di rivolgersi anche ad altre autorità, tra cui il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per cercare un supporto più ampio.

La voce dei militari

Le difficoltà vissute dal personale militare non riguardano esclusivamente questioni burocratiche; si tratta di esperienze dirette di chi quotidianamente affronta situazioni critiche. Le testimonianze raccolte dal SINAFI evidenziano una realtà complessa, in cui il morale e la motivazione possono subire gravi danni se non si interviene con tempestività. È fondamentale che i decision makers ascoltino queste voci e adottino misure per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e motivante.

Impegni futuri del SINAFI

Nel prossimo futuro, il SINAFI si impegna a mantenere alta l’attenzione sulle problematiche del personale di anti terrorismo. Con l’apertura di nuovi tavoli tecnici, il sindacato intende continuare a monitorare la situazione e a fornire supporto ai suoi membri. È essenziale riconoscere il valore del lavoro svolto da questi uomini e donne in uniforme, garantendo loro le migliori condizioni di servizio.

La lettera aperta di Stefania Castricone al Comandante Generale rappresenta un passo importante verso la risoluzione delle difficoltà che affliggono il personale anti terrorismo. Solo attraverso un dialogo costruttivo e un impegno condiviso sarà possibile garantire un futuro migliore per chi si dedica alla sicurezza del paese.