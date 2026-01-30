Riorganizzazione di Mediobanca: Scopri i Nuovi Incarichi di Alessandro Melzi d’Eril

In un momento di trasformazione cruciale, Mediobanca ha avviato un processo di riorganizzazione sotto la direzione del nuovo amministratore delegato, Alessandro Melzi d’Eril.

Questa iniziativa intende ristrutturare le diverse aree dell’istituto, con particolare attenzione al private banking e al wealth management.

Le nomine chiave del nuovo management

Tra i volti nuovi che comporranno il management, spicca la figura di Francesco Grosoli, attuale amministratore delegato di CMB Monaco. Grosoli assumerà la responsabilità della divisione di Mediobanca Private Banking, con l’obiettivo di ampliare la portata internazionale del business, grazie alla sua vasta esperienza nel settore.

Un profilo internazionale per il private banking

La carriera di Francesco Grosoli è caratterizzata da ruoli di crescente responsabilità in grandi istituzioni finanziarie, tra cui HSBC e Barclays. La sua nomina a Mediobanca è strategica per il riposizionamento nel segmento del private banking, un’area che ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. L’inserimento di un leader con un forte profilo internazionale rappresenta una mossa importante per affrontare le sfide globali del mercato.

Ulteriori cambiamenti e conferme nel management

Un altro importante nome nella riorganizzazione è Angelo Viganò, che si concentrerà sui clienti strategici di Mediobanca. Viganò utilizzerà la sua esperienza per supportare la crescita dell’istituto. Questa nuova direzione riflette l’impegno dell’azienda a valorizzare le risorse interne, sfruttando al contempo l’expertise di professionisti esterni.

Riconferme e stabilità nella corporate & investment banking

In un contesto di cambiamenti, è interessante notare che i vertici della divisione Corporate & Investment Banking saranno mantenuti. Giuseppe Baldelli e Francisco Bachiller continueranno a guidare questa area cruciale, garantendo così una certa continuità nelle operazioni dell’istituto, attivo non solo in Italia ma anche in mercati chiave come Francia, Spagna, Germania e Inghilterra.

In aggiunta, Gian Luca Sichel assumerà anche il ruolo di direttore generale di Mediobanca Premier. Questo incarico si aggiunge alla sua attuale posizione di amministratore delegato delle controllate Mediobanca Premier e Compass, sottolineando l’importanza di un approccio integrato nel servizio ai clienti del segmento Premier.

Nuove figure per le risorse umane e la comunicazione

La riorganizzazione di Mediobanca include l’introduzione di nuove figure nel management. Adolfo Rebughini è stato nominato responsabile delle risorse umane, mentre Nicola Guadagni assumerà il ruolo di chief of staff dell’amministratore delegato. Queste nomine fanno parte di una visione strategica per ottimizzare le funzioni di supporto all’interno dell’azienda.

Con l’ingresso di Manlio Stefano Nuzzo come General Counsel e Nicola Lillo come responsabile della comunicazione, Mediobanca si prepara ad affrontare le sfide future con una struttura dirigenziale rinnovata e dinamica.

La riorganizzazione di Mediobanca rappresenta un passo significativo verso un futuro più competitivo e innovativo, puntando su una combinazione di risorse interne e nuove competenze esterne.