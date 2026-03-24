Riscatto contributivo, nuova interpretazione INPS sul limite dei 5 anni

Negli ultimi giorni l’INPS ha fornito una spiegazione operativa che modifica il modo in cui viene trattato il riscatto ai fini pensionistici quando è già stato raggiunto il tetto dei 5 anni di maggiorazioni.

Questo chiarimento non amplia la durata totale utile per la pensione, ma introduce un criterio di ricalcolo che può rendere nuovamente valide istanze precedentemente respinte. Per molti lavoratori la novità può tradursi in una concreta opportunità di valorizzare periodi che fino a oggi restavano esclusi dal montante pensionistico.

Il punto fondamentale è tecnico ma decisivo: la domanda di riscatto non viene più automaticamente respinta se, al momento della presentazione, il richiedente ha già accumulato il limite massimo di maggiorazioni. Invece di aumentare il monte complessivo, l’istituto prevede di sostituire parti di maggiorazione già attribuite con il periodo di servizio oggetto di riscatto, procedendo con uno scomputo secondo un ordine cronologico prestabilito.

Cosa cambia concretamente

Secondo il nuovo orientamento, la presenza del tetto non è più un blocco assoluto: la domanda può essere accolta purché il ricalcolo mantenga invariato il totale di 5 anni. In pratica, quando viene riconosciuto un periodo di riscatto, l’INPS procede alla sottrazione di una durata equivalente tra le maggiorazioni già conteggiate, rispettando la regola che il monte complessivo rimane fisso. Questo meccanismo non comporta alcun sconto contributivo generalizzato né un aumento automatico dell’anzianità, ma consente di ridistribuire la composizione dei periodi utili per la pensione.

Il criterio cronologico dello scomputo

La sostituzione avviene partendo dalle maggiorazioni più recenti: prima si eliminano le valorizzazioni collocate temporalmente più vicine alla data della domanda, e solo se necessario si procede verso quelle più remote. Una limitazione cruciale è che i periodi già riscattati con onere pagato restano intangibili: non possono essere toccati perché il riscatto con pagamento è definitivo. Questo ordine cronologico è la chiave che rende possibile riesaminare istanze non accolte in passato senza violare il tetto legislativo.

Chi può trarne vantaggio

Il chiarimento dell’INPS è particolarmente rilevante per alcune categorie, tra cui personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e della Guardia di Finanza, dove esistono periodi di servizio privi di indennità pensionabile che tuttavia possono essere considerati utili tramite riscatto. Rientrano tra i periodi potenzialmente valorizzabili i corsi da allievo presso scuole di formazione, enti addestrativi o istituti di istruzione e il servizio militare, purché non ricadano nelle esclusioni previste dalla normativa specifica.

Limitazioni per corsi recenti

Occorre ricordare che per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile esiste una esclusione: i corsi da allievo iniziati dal 1° gennaio 1998 in poi non possono essere valorizzati con la stessa facoltà di riscatto in quanto esiste già una diversa forma di riscatto oneroso per quei periodi. Pertanto, ogni richiesta va valutata caso per caso alla luce della documentazione e delle norme che regolano i singoli tipi di servizio.

Implicazioni per le domande pregresse e i ricorsi

Un aspetto pratico importante riguarda le istanze già respinte: le nuove istruzioni possono essere applicate alle domande ancora pendenti alla data di pubblicazione del messaggio INPS e, in certi casi, anche a quelle rigettate, se non sono decaduti i termini per il ricorso amministrativo o se è stato tempestivamente avviato un procedimento. Inoltre rimane sempre possibile presentare una nuova domanda secondo le regole ordinarie, sperando in un riesame alla luce del nuovo orientamento istituzionale.

In definitiva, la novità non stravolge il sistema ma introduce un meccanismo operativo che può riaprire situazioni bloccate: il monte dei 5 anni resta invariato, ma la sua composizione può essere riderogata per riconoscere periodi di servizio più remoti e a volte più rilevanti per il lavoratore. Per chi pensa di poter beneficiare del chiarimento è consigliabile consultare il proprio patronato o un consulente previdenziale per verificare la documentazione e le scadenze per eventuali ricorsi o nuove istanze.