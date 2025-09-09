Risolto il conflitto tra i figli di Rupert Murdoch: nuovo trust per le società

I figli di Rupert Murdoch, il magnate dei media, hanno concluso un importante accordo legale che ristruttura il controllo delle loro società.

L’intesa, comunicata da News Corp e Fox Corp, prevede la creazione di un nuovo trust che sostituirà il precedente Murdoch Family Trust. Questo nuovo accordo segna una significativa evoluzione nelle dinamiche familiari e aziendali, risolvendo conflitti interni che avevano minacciato l’unità dell’impero mediatico.

Dettagli dell’accordo e i principali attori coinvolti

Nel dettaglio, l’accordo stabilisce che Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch e James Murdoch riceveranno un compenso in denaro e cesseranno di possedere partecipazioni in entrambe le società, News Corp e Fox Corp. La mossa arriva dopo una controversia legale in cui alcuni membri della famiglia avevano contestato il tentativo di Rupert Murdoch di designare il figlio Lachlan come suo successore. Lachlan condivide con il padre una visione politica di destra, suscitando tensioni all’interno della famiglia.

Prudence, la figlia maggiore, ha avuto un ruolo marginale all’interno dell’azienda, mentre i suoi fratelli James ed Elisabeth sono noti per le loro posizioni politiche più moderate. Le tensioni sul futuro delle partecipazioni, che comprendono asset come Fox News e The Wall Street Journal, hanno ispirato la celebre serie TV “Succession”, evidenziando le dinamiche familiari turbolente che caratterizzano l’impero Murdoch.

Nuovi sviluppi e prospettive future

Secondo un comunicato stampa, nuovi trust saranno creati a beneficio di Lachlan Murdoch e delle sue due figlie, Grace e Chloe. Rupert Murdoch e le sue due sorellastre sono identificati come “beneficiari residui dei trust”. Questo cambiamento rappresenta una chiara intenzione di stabilire una nuova governance familiare, riducendo le tensioni interne e cercando di garantire la continuità dell’impero mediatico. “I beneficiari uscenti non saranno più parte di alcun trust che possiede azioni di News Corp o Fox Corporation”, si legge nel comunicato.

Il nuovo accordo potrebbe favorire una gestione più coesa e strategica delle imprese, ma resta da vedere come le differenze politiche e ideologiche tra i membri della famiglia influenzeranno le decisioni future. La stabilità dell’impero Murdoch dipenderà ora da come i nuovi trust verranno amministrati e da quali strategie verranno adottate per affrontare le sfide del mercato dei media in continua evoluzione.

Un futuro incerto per l’impero mediatico

Con il panorama dei media globali in rapida evoluzione, l’accordo tra i figli di Rupert Murdoch rappresenta solo un passo nella gestione di un impero che ha plasmato l’informazione per decenni. La necessità di adattarsi a nuove sfide, come l’emergere di piattaforme digitali e cambiamenti nei consumi mediatici, sarà cruciale per il futuro delle loro aziende. Le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi potrebbero determinare non solo il destino delle società Murdoch, ma anche influenzare il panorama mediatico a livello globale.