Scopri Come Ottenere 200 Euro in Buoni Amazon con Credem Link: Guida Passo Passo

Chi ricerca un modo per ottimizzare le spese e ottenere vantaggi immediati può considerare l’offerta di Credem Link.

Fino al 30 novembre, i nuovi correntisti hanno accesso a un interessante programma che prevede l’assegnazione di buoni Amazon del valore massimo di 200 euro. Questa iniziativa è destinata a chi apre un conto corrente online presso l’istituto di credito di Reggio Emilia.

Per beneficiare di questa promozione, è necessario seguire alcuni passaggi. La registrazione al conto avviene online e richiede l’inserimento di un codice promozionale specifico, BONUS200, durante la fase di iscrizione. Senza questo codice, non sarà possibile ricevere i buoni regalo.

Dettagli dell’offerta Credem Link

Il conto corrente Credem Link offre una serie di servizi che lo rendono particolarmente attraente per i nuovi clienti. Tra i vantaggi inclusi si trovano l’assegnazione di una carta di debito, l’accesso all’Internet Banking e un supporto dedicato da parte di consulenti, disponibili sia in filiale che online. Inoltre, il canone del conto è completamente gratuito e la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard non prevede costi per il primo anno (dopo il quale il canone mensile è di 1,50 euro).

Come ottenere i buoni Amazon

Per ricevere i buoni Amazon, i nuovi clienti devono aprire il conto entro il 30 novembre e inserire il codice BONUS200 al momento della registrazione. La promozione prevede l’emissione di due buoni da 100 euro ciascuno. Il primo buono sarà inviato all’indirizzo email fornito durante l’iscrizione, a condizione che il correntista utilizzi la carta di debito per pagamenti complessivi di almeno 2000 euro entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Il secondo buono da 100 euro sarà disponibile per chi effettua spese di almeno 1000 euro con la stessa carta tra aprile e giugno, o per coloro che accrediteranno stipendi o pensioni sul conto. I buoni verranno inviati entro tre mesi dalla chiusura della promozione, a partire da settembre dell’anno successivo.

Vantaggi aggiuntivi e considerazioni finali

Oltre ai buoni Amazon, il conto Credem Link offre numerosi vantaggi. La possibilità di scegliere tra diverse carte di debito, come la Credemcard su circuito nazionale Bancomat, rappresenta un ulteriore incentivo. Quest’ultima rimane gratuita anche dopo il primo anno, a differenza della carta Mastercard che prevede un canone mensile successivamente.

Infine, per i nuovi clienti che desiderano approfittare di un conto corrente online conveniente e ricco di vantaggi, l’iscrizione a Credem Link entro il 30 novembre rappresenta un’opportunità da non perdere. La possibilità di ricevere buoni Amazon e di sfruttare un canone zero rende questa offerta decisamente vantaggiosa per chi desidera gestire le proprie finanze in modo semplice ed efficace.