Scopri come ottenere buoni Amazon aprendo il tuo conto Credem Link

Se stai cercando un modo per ottenere buoni Amazon semplicemente aprendo un conto corrente, la nuova promozione di Credem Link potrebbe fare al caso tuo.

Grazie a questa iniziativa, i nuovi clienti possono ricevere fino a 200€ in buoni regalo. In questo articolo, esploreremo i dettagli dell’offerta e i passi necessari per partecipare.

Un conto corrente vantaggioso

Il conto online Credem Link è una soluzione ideale per chi desidera gestire le proprie finanze senza costi esorbitanti. Con un canone annuo pari a zero, questo conto offre numerosi vantaggi, come una carta di debito a scelta tra Mastercard e Pagobancomat, oltre a un servizio di home banking completamente gratuito. Ciò significa che puoi effettuare operazioni bancarie comodamente da casa o tramite smartphone, senza dover affrontare spese mensili.

Come ottenere i buoni Amazon

Per ricevere i buoni regalo, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, è fondamentale aprire il conto Credem Link entro il 30 . Durante la registrazione, assicurati di inserire il codice promozionale BONUS200. Una volta completata l’apertura del conto e soddisfatti i requisiti, riceverai i buoni Amazon direttamente nella tua email entro tre mesi dalla chiusura della promozione, che termina il 30 settembre 2026.

Opzioni di carta di debito

Quando apri il conto Credem Link, puoi scegliere tra due opzioni di carta di debito. La prima è la Credemcard internazionale Mastercard, che ti permette di effettuare acquisti anche all’estero. Questa carta è gratuita per il primo anno, dopo di che il canone mensile è di 1,50 euro. L’alternativa è la Credemcard su circuito nazionale Bancomat, utilizzabile solo in Italia, che non prevede alcun costo anche dopo il primo anno.

Vantaggi aggiuntivi del conto

Il conto online Credem Link non si limita a offrire buoni regalo. Infatti, una delle sue caratteristiche più apprezzate è il servizio di Internet Banking a canone zero. Gli utenti possono gestire il proprio conto in modo semplice e veloce, effettuando bonifici, pagamenti e gestendo le proprie finanze in tempo reale attraverso l’app Credem Mobile. Questa app è progettata per garantire un accesso facile e intuitivo, con funzionalità come il riconoscimento biometrico per una maggiore sicurezza.

Conclusione e invito all’azione

Non perdere l’occasione di aprire un conto corrente online Credem Link per ottenere buoni Amazon fino a 200€. Ricorda di completare l’apertura del conto entro il 30 e di utilizzare il codice promozionale BONUS200 per partecipare. È un’opportunità imperdibile per gestire le tue finanze in modo conveniente e ottenere vantaggi immediati.