Scopri come ottenere il cashback del 10% con il conto corrente BBVA!

Nel panorama bancario spagnolo, il conto corrente online BBVA si distingue per una proposta estremamente vantaggiosa, lanciata nei giorni finali del 2025.

Questa iniziativa, nota come Gran Cashback 10%, consente ai nuovi clienti di ottenere fino a 50 euro di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta di debito, sia fisica che digitale, collegata al conto.

Per i clienti che apriranno un nuovo conto entro il 7 gennaio 2026, sarà possibile ricevere un rimborso pari al 10% sugli acquisti effettuati fino a un massimo di 500 euro nel primo mese dalla sottoscrizione. L’importo del cashback verrà accreditato direttamente sul conto, rendendo l’esperienza ancora più fluida e vantaggiosa.

Vantaggi aggiuntivi del conto BBVA

Oltre al cashback, il conto corrente BBVA offre ulteriori benefici. Infatti, chi apre il conto entro la data indicata potrà godere di una remunerazione del 3% sul saldo del conto e di un cashback del 3% sui pagamenti effettuati nei primi sei mesi. Questa opportunità consente di amplificare il rendimento del proprio denaro sin dal primo momento.

Interessi garantiti a lungo termine

Una volta scaduto il periodo promozionale, il conto BBVA continua a generare interessi, con un tasso che si aggiorna ogni tre mesi. Questo meccanismo è in linea con le variazioni del mercato e offre ai clienti la tranquillità di sapere che il loro denaro sta continuando a lavorare per loro. In aggiunta, la banca avvisa i clienti in anticipo riguardo a ogni modifica del tasso, aderendo a una filosofia di trasparenza che è sempre più apprezzata nel settore.

Assenza di vincoli e costi

Un ulteriore elemento di attrattiva del conto corrente BBVA è l’assenza di vincoli. Infatti, non è necessario accreditare lo stipendio, mantenere un saldo minimo o restare legati a condizioni restrittive. Questa flessibilità consente ai clienti di gestire il proprio conto in base alle proprie esigenze, senza pressioni aggiuntive.

Inoltre, sia il conto corrente che la carta di debito sono completamente gratuiti, senza canoni mensili, rendendo così ancora più interessante l’apertura di un nuovo conto. Questa politica di canone zero per sempre si traduce in un reale risparmio per i clienti, che possono concentrare le proprie risorse su ciò che realmente conta.

Come attivare l’offerta

Per approfittare di questa offerta, è sufficiente visitare il sito ufficiale di BBVA e seguire la procedura di apertura del conto. Una volta completata la registrazione, si potrà iniziare a utilizzare la carta di debito e a effettuare acquisti per attivare il cashback. La promozione è valida solo fino al 7 gennaio 2026.

Il conto corrente online BBVA rappresenta un’opzione altamente competitiva per chi cerca una gestione delle proprie finanze senza costi e con numerosi vantaggi. Con il cashback del 10% sui primi acquisti, tassi di interesse vantaggiosi e l’assenza di vincoli, è un’opportunità difficile da rifiutare per chi desidera un servizio bancario moderno e flessibile.