Scopri il conto Arancio di ING e i suoi vantaggi

Nel mondo della finanza personale, la scelta di un conto corrente può fare la differenza nel risparmio e nella gestione delle spese quotidiane.

ING, una delle banche più innovative, ha lanciato un’interessante promozione per il suo Conto Corrente Arancio, che promette un rendimento annuo lordo del 4% sui risparmi e un cashback del 4% sulle spese effettuate con la carta di debito. Ma cosa comporta esattamente questa offerta?

Dettagli dell’offerta di ING

Per poter usufruire di questa promozione, è necessario aprire il conto entro il 24 gennaio 2026 e utilizzare il codice promozionale ING2025 durante la registrazione. Questo passaggio è cruciale per accedere ai vantaggi economici offerti dalla banca. Un altro requisito consiste nell’attivare anche la carta di debito e il Conto Deposito Arancio entro il 28 . Solo così sarà possibile ricevere il 4% di interessi sui risparmi fino a 50.000 euro e il cashback del 4% su acquisti fino a 500 euro al mese.

Requisiti per il cashback

È importante sottolineare che per ottenere il cashback su Conto Arancio, è necessario mantenere un saldo minimo di 100 euro sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31 . Questa condizione garantisce che i clienti possano accedere ai benefici previsti, incentivando una gestione attiva del proprio denaro.

Incentivi per i nuovi clienti

Oltre ai vantaggi menzionati, ING ha introdotto un programma di referral che premia i nuovi clienti. Ogni cliente può guadagnare 250 euro di cashback semplicemente invitando amici ad aprire un nuovo conto. Ogni amico che si iscrive porterà un guadagno di 25 euro al cliente che ha fatto l’invito. Il codice amico necessario per partecipare è facilmente reperibile nell’area riservata del conto ING, rendendo il processo semplice e accessibile.

Confronto con altri conti correnti

Ma come si posiziona il Conto Arancio rispetto ad altre offerte sul mercato? A, ci sono diverse opzioni per chi desidera un conto corrente vantaggioso. Ad esempio, il SelfyConto di Banca Mediolanum è gratuito per il primo anno e offre un’ottima gestione online. Tuttavia, il Conto Arancio si distingue per i suoi interessi elevati e il cashback sulle spese.

Conclusioni

In sintesi, il Conto Corrente Arancio di ING rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera massimizzare i propri risparmi e ottenere un ritorno diretto su ogni spesa. Con un interesse annuo lordo del 4% e un cashback sulle spese effettuate, i nuovi clienti possono sfruttare al meglio questa offerta, a patto di rispettare i requisiti di attivazione e mantenimento. Non perdere l’occasione di aprire un conto che può davvero fare la differenza nella tua pianificazione finanziaria.