Scopri il conto BBVA: interessi vantaggiosi e cashback esclusivo

Nel mondo dei conti correnti online, BBVA si distingue con un’offerta particolarmente vantaggiosa per coloro che desiderano incrementare i propri risparmi.

Il conto presenta un tasso d’interesse del 3% sulla liquidità e un cashback del 3% sugli acquisti effettuati con la carta di debito, rendendolo una soluzione interessante per chi intende gestire le proprie finanze in modo semplice.

Una delle caratteristiche più rilevanti del conto BBVA è la sua capacità di avvicinarsi ai conti deposito in termini di rendimento, mantenendo però la flessibilità di un conto corrente. Non sono previsti costi fissi né requisiti restrittivi per accedere a queste vantaggiose condizioni. Si analizzeranno di seguito i dettagli dell’offerta di BBVA.

Le caratteristiche principali del conto BBVA

Il fulcro dell’offerta di BBVA è rappresentato dal tasso d’interesse applicato sul saldo disponibile. Ogni mese, gli interessi vengono accreditati fino a un massimo di 1 milione di euro, senza richiedere l’accredito di uno stipendio o un saldo minimo. Questa flessibilità consente una gestione più agevole delle finanze personali.

Il tasso d’interesse e l’andamento del mercato

Dopo i primi sei mesi della promozione, il tasso d’interesse continuerà a seguire l’andamento stabilito dalla Banca Centrale Europea, garantendo così una remunerazione costante nel tempo. Questo aspetto è particolarmente importante per chi cerca un investimento sicuro e prevedibile.

Il cashback e le promozioni per i nuovi clienti

BBVA offre un’ulteriore opportunità ai nuovi clienti: il Gran Cashback del 10%, valido per il primo mese dall’apertura del conto. Questa iniziativa consente di ottenere fino a 50 euro di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta di debito, sia essa fisica che digitale. Inoltre, per i sei mesi successivi, sarà disponibile il cashback del 3% sugli acquisti quotidiani.

Costi di gestione e servizi inclusi

Un altro punto di forza di BBVA è l’assenza di costi di gestione per il conto e la carta di debito. Il pacchetto di servizi offerto include bonifici SEPA, sia ordinari che istantanei, la possibilità di accreditare lo stipendio fino a cinque giorni in anticipo, prelievi gratuiti nell’area euro per importi superiori a 100 euro e pagamenti in valuta estera. Da segnalare, infine, la funzione del Salvadanaio Digitale, che aiuta a gestire e organizzare i risparmi in modo più efficace.

Inoltre, BBVA offre il servizio di custodia titoli gratuito fino al 1 gennaio 2027, rendendo questa proposta ancora più allettante per chi desidera investire in modo sicuro. Per approfondire tutte le condizioni promozionali e i vantaggi offerti, è consigliabile visitare la pagina ufficiale dedicata al conto BBVA.