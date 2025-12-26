Scopri la Laurea Magistrale in Economia e Finanza all’Università di Bicocca: Opportunità e Vantaggi

La laurea magistrale in Economia e Finanza (ECOFIN) rappresenta un percorso accademico di alta formazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, appartenente alla classe LM-16.

Questo programma, introdotto nel 2011 come evoluzione della precedente laurea quadriennale, si distingue per un approccio multidisciplinare. Integra nozioni di matematica, statistica, informatica, economia, economia aziendale, diritto e finanza.

Struttura del piano di studi

Il piano di studi della laurea magistrale ECOFIN è concepito per offrire agli studenti una preparazione completa e versatile nel campo economico-finanziario. Esso comprende otto esami obbligatori e tre esami a scelta vincolata. È previsto anche un esame a scelta libera che consente di ottenere 8 crediti formativi universitari (CFU). Inoltre, il lavoro di tesi è assegnato con 10 CFU, mentre le attività di stage o esperienze pratiche nel mondo del lavoro valgono 4 CFU. Infine, è previsto un riconoscimento di 3 CFU per le conoscenze linguistiche.

Requisiti di accesso

Per iscriversi a ECOFIN, gli studenti devono soddisfare alcuni requisiti curriculari essenziali. È fondamentale dimostrare una sufficiente padronanza della lingua inglese, informandosi anticipatamente sulle modalità di verifica tramite il sito ufficiale. Gli aspiranti studenti sono suddivisi in due gruppi: coloro che già possiedono una laurea e quelli che sono in fase di conseguimento. I dettagli riguardanti le modalità di ammissione sono disponibili nel Regolamento Didattico dell’Università.

Procedure di immatricolazione

Per l’anno accademico 2026-2027, le immatricolazioni si svolgeranno in due fasi, con date da confermare. Gli studenti possono partecipare a un solo ciclo di test e colloqui; chi non supera la selezione di giugno non potrà ripresentarsi a settembre. È importante consultare il syllabus disponibile online per ulteriori dettagli sugli argomenti della prova.

Opportunità internazionali

Un aspetto significativo del programma ECOFIN è l’accordo con la Birkbeck University di Londra, che consente agli studenti di completare un prestigioso Master of Science in Quantitative Finance with Data Science a tariffe agevolate. Questa opportunità permette di trascorrere il secondo anno di studi nella capitale britannica, arricchendo ulteriormente il proprio curriculum formativo.

Risorse e strumenti didattici

La Bicocca si distingue per la disponibilità innovativa di un laboratorio attrezzato con 12 terminali Bloomberg. Questi strumenti offrono agli studenti la possibilità di monitorare i mercati finanziari, approfondire le conoscenze acquisite durante le lezioni e ottenere certificazioni ufficiali da utilizzare nel proprio profilo LinkedIn. Inoltre, gli studenti possono partecipare a competizioni di trading e elaborare report analitici professionali.

Orientamento professionale

ECOFIN si dedica a monitorare attivamente le carriere dei propri laureati, avvalendosi di dati forniti da AlmaLaurea e analisi dei profili LinkedIn. Le professioni più diffuse tra i diplomati comprendono analista finanziario, consulente, gestore di asset e attuario, con opportunità di lavoro principalmente nelle banche, nelle compagnie assicurative e nelle società di consulenza.

Prospettive professionali

Il report annuale di careercast.com indica che la professione di attuario è una delle più ricercate per l’anno in corso. Gli attuari, esperti nella valutazione e gestione dei rischi, operano in un settore in costante espansione. Il programma ECOFIN offre anche l’accesso all’esame di Stato per diventare attuario, superato con successo da numerosi ex studenti.