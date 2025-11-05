Scopri l’incredibile offerta di ING: 4% di interesse sul conto corrente e cashback esclusivo!

Nel panorama bancario attuale, la ricerca di conti deposito che offrano tassi di interesse competitivi è sempre più pressante.

ING, la nota banca olandese, ha lanciato una promozione per attrarre nuovi clienti, offrendo un tasso d’interesse del 4% annuo lordo sui risparmi e un cashback del 4% sulle spese effettuate con la carta associata.

Dettagli dell’offerta di ING

L’iniziativa riguarda l’apertura del Conto Corrente Arancio, il prodotto bancario online di ING. Questo conto prevede numerosi vantaggi, inclusi bonifici gratuiti e prelievi sia in Italia che in Europa, la possibilità di azzerare il canone mensile e di utilizzare carte senza costi aggiuntivi. Inoltre, è prevista la possibilità di ottenere cashback su acquisti effettuati all’estero.

Requisiti per partecipare

Per beneficiare di questa promozione, è necessario aprire un Conto Corrente Arancio utilizzando il codice promozionale ING2025 entro il 24 gennaio. Durante la registrazione, il cliente deve selezionare sia la carta di debito che il Conto Arancio, il conto deposito offerto dalla banca.

Come ottenere i vantaggi promozionali

I nuovi clienti che attivano entrambi i prodotti, la carta di debito e il conto deposito, entro il 28 febbraio e effettuano acquisti con la carta, possono ottenere un interesse annuo lordo del 4% sui risparmi per i successivi sei mesi. Inoltre, sulla carta di debito associata, verrà riconosciuto un cashback del 4% per gli acquisti effettuati durante lo stesso periodo.

Limitazioni e requisiti di mantenimento

Il tasso d’interesse del 4% annuo lordo è applicabile su somme fino a 50.000 euro. Il cashback è limitato a spese mensili fino a 500 euro. Per ricevere il cashback sul Conto Arancio, è necessario mantenere almeno 100 euro sul Conto Corrente Arancio per un giorno entro il 31 luglio.

Opportunità offerte da ING

L’offerta di ING rappresenta un’interessante opportunità per ottimizzare i risparmi e beneficiare di vantaggi aggiuntivi sulle spese quotidiane. L’apertura del conto corrente avviene completamente online, facilitando l’accesso ai servizi bancari per i nuovi clienti.