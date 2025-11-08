Scopri l’offerta di Credem Link: ricevi buoni Amazon aprendo un conto!

Per i nuovi clienti interessati all’apertura di un conto corrente online, l’offerta di Credem Link rappresenta un’interessante opportunità.

Fino al 30 novembre 2025, è possibile ricevere fino a 200 euro in buoni Amazon, un’iniziativa volta a incentivare l’apertura di nuovi conti. Si approfondiranno i dettagli di questa promozione.

Dettagli dell’offerta

Per beneficiare del bonus, è necessario seguire alcune indicazioni. Innanzitutto, è richiesta la registrazione per un conto corrente Credem Link e l’inserimento del codice promozionale BONUS200 durante il processo di iscrizione. L’assenza di questo codice impedirà l’ottenimento dei buoni regalo da utilizzare su Amazon.it.

Come ottenere i buoni Amazon

Una volta completata l’apertura del conto, si avrà diritto a due buoni Amazon del valore di 100 euro ciascuno. L’importo totale del bonus sarà inviato all’indirizzo email fornito al momento della registrazione. È importante notare che i buoni verranno spediti entro tre mesi dalla chiusura della promozione, prevista per settembre 2026.

Servizi inclusi con Credem Link

Credem Link non si limita a essere un conto corrente, ma offre anche una serie di servizi utili per la gestione delle finanze. Tra questi si possono citare una carta di debito, l’accesso all’Internet Banking e un supporto consulenziale disponibile sia in filiale che online. Inoltre, il canone del conto è gratuito e, nel primo anno, anche la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard non prevede costi (dopo il primo anno, il canone sarà di 1,50 euro al mese).

Scelte di pagamento flessibili

Per chi preferisce una soluzione alternativa, è possibile optare per la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Bancomat, che offre il vantaggio di un canone gratuito anche oltre il primo anno. Ciò consente di gestire le spese senza preoccupazioni aggiuntive.

Opportunità di apertura conto

L’apertura di un conto corrente online con Credem Link offre un’ottima opportunità per chi desidera gestire le proprie finanze in modo semplice e sicuro, ricevendo vantaggi come i buoni Amazon. È fondamentale registrarsi entro il 30 novembre e inserire il codice promozionale per non perdere questa opportunità. Per ulteriori informazioni, il team di consulenti è disponibile per assistere nel processo.