Scopri l’Open Day della Ricerca al Di.SEA.DE dell’Università Bicocca

Il 17 dicembre si svolgerà un evento imperdibile presso il Di.SEA.DE dell’Università di Milano-Bicocca: l’open day della ricerca.

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per studenti, ricercatori e appassionati di scoprire le ultime novità nel campo della ricerca scientifica.

Un programma ricco di eventi

Durante l’open day, che si terrà dalle 9:30 alle 12:00 presso l’Edificio U7-Civitas, Aula 11, i partecipanti potranno interagire con diversi progetti di ricerca in corso. Sarà un momento di confronto e discussione, in cui i ricercatori presenteranno i loro lavori e i risultati ottenuti fino ad oggi.

Incontri e presentazioni

Oltre alle presentazioni, sono previsti momenti di networking. Durante questi incontri, i partecipanti potranno approfondire le loro conoscenze e instaurare collaborazioni future. Si tratta di un’occasione unica per conoscere da vicino il lavoro svolto dai ricercatori e scoprire le opportunità offerte dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche.

Opportunità di finanziamento e collaborazione

Un altro aspetto fondamentale dell’open day riguarda la presentazione della Call for ideas per il 2025. Questa iniziativa di crowdfunding, denominata “BiUniCrowd”, mira a sostenere idee innovative e a promuovere la cultura del crowdfunding tra studenti e ricercatori. La presentazione è fissata per il 3 dicembre 2025 sulla piattaforma Zoom.

Dettagli sulla call for papers

Il 14 novembre 2025 è stata aperta la call for papers per la Crypto Asset Lab Conference 2026. I ricercatori interessati possono inviare i loro contributi entro il 20 novembre 2025, partecipando così attivamente al dibattito su temi emergenti nel campo delle criptovalute e degli asset digitali.

Incubatore di innovazione

Il 30 ottobre 2025 ha segnato l’apertura della call per il INVEST Incubator, un’iniziativa dedicata a studenti, ricercatori e alumni dell’Università Bicocca. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 30 novembre 2025. Questo incubatore fornisce supporto e risorse per sviluppare progetti innovativi, creando un ambiente propizio alla nascita di nuove idee.

Importanza della ricerca e dell’innovazione

La partecipazione a eventi come l’open day della ricerca riveste un ruolo cruciale non solo per gli studenti, ma anche per il mondo accademico e l’industria. La condivisione di conoscenze e la creazione di reti di collaborazione possono generare risultati significativi e contribuire a un progresso tangibile in diversi settori.

L’open day della ricerca al Di.SEA.DE si configura come una preziosa occasione per coloro che desiderano rimanere aggiornati sulle ultime scoperte scientifiche, sulle opportunità di finanziamento e sulle possibilità di collaborazione. Partecipare a questo evento significa scoprire come la ricerca stia plasmando il futuro.