Scopri SelfyConto: il conto deposito con interessi altamente competitivi e vantaggi esclusivi

In un contesto in cui i tassi di interesse sui conti deposito raggiungono minimi storici, SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, si distingue come una soluzione interessante.

Con un tasso annuo lordo del 3% per i risparmi vincolati a sei mesi, questa proposta rappresenta un’opportunità da considerare attentamente, in particolare per la facoltà di svincolare i fondi senza perdere gli interessi maturati.

Caratteristiche principali del SelfyConto

Un aspetto rilevante è la gratuità del canone per il primo anno. Per i giovani di età inferiore ai 30 anni, il conto rimane senza costi fino al raggiungimento di questa soglia. Tra i servizi inclusi vi sono l’accredito dello stipendio, bonifici SEPA senza spese e prelievi senza commissioni nell’area Euro.

Vantaggi economici e promozioni

Aprendo il SelfyConto entro il 30 novembre e accreditando il proprio stipendio, è possibile ottenere un tasso di interesse del 3% annuo lordo. È fondamentale presentare la richiesta di apertura di un conto deposito con una durata di sei mesi entro il 5 dicembre. Il vincolo minimo è di 100 euro, mentre il limite massimo è fissato a 500.000 euro.

Opportunità di buoni regalo

Un aspetto rilevante della promozione riguarda la possibilità di ricevere fino a 60 euro in buoni regalo Amazon. Per ottenere questi buoni, è necessario aprire il SelfyConto entro il 31 dicembre e richiedere la carta di debito durante la registrazione. Il primo buono da 10 euro sarà accreditato automaticamente, mentre per ricevere il secondo buono da 50 euro è necessario effettuare una spesa di almeno 50 euro con la Mediolanum Card entro il 31 gennaio.

Un confronto con altre offerte sul mercato

Analizzando altre istituzioni, come ING, si evidenzia che queste offrono un 4% di interesse sui risparmi e un cashback del 4% su spese effettuate con la carta di debito. Tuttavia, il limite di deposito di 50.000 euro e le condizioni per l’accredito del canone potrebbero non risultare vantaggiosi per tutti, in particolare per chi dispone di una liquidità maggiore.

SelfyConto si propone come un’interessante opportunità per i risparmiatori che intendono far crescere il proprio capitale in un contesto di incertezze economiche. La combinazione di un tasso di interesse competitivo, la possibilità di svincolare i propri risparmi senza penalizzazioni e i vantaggi esclusivi per i più giovani rendono questa proposta particolarmente allettante.