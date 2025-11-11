SelfyConto Banca Mediolanum: Tassi Vantaggiosi e Promozioni Imperdibili da Non Perdere!

In un periodo caratterizzato da tassi di interesse in continua evoluzione, è fondamentale trovare soluzioni per far crescere i propri risparmi.

Banca Mediolanum ha introdotto una proposta interessante per coloro che desiderano non lasciare i propri fondi inattivi. Con il SelfyConto, i nuovi clienti possono beneficiare di un tasso annuale lordo del 3% sui depositi per un periodo di sei mesi.

Dettagli dell’offerta di SelfyConto

Il SelfyConto di Banca Mediolanum si distingue per la sua flessibilità. I fondi depositati possono essere svincolati in qualsiasi momento e gli interessi maturati verranno accreditati fino al momento del prelievo. È possibile iniziare a investire con un vincolo minimo di 100 euro, raggiungendo un massimo di 500.000 euro.

Requisiti per l’apertura del conto

Per accedere a questo vantaggioso tasso, i nuovi clienti devono aprire il conto online entro il 30 novembre e costituire il deposito a tempo entro il 5 dicembre. Inoltre, è necessario accreditare lo stipendio sul nuovo conto entro sette giorni dalla scadenza del deposito, garantendo così il rispetto delle condizioni promozionali.

Vantaggi aggiuntivi del SelfyConto

Oltre al tasso interessante, il SelfyConto offre una serie di servizi vantaggiosi. Gli utenti possono effettuare bonifici SEPA in euro senza alcun costo, sia ordinari che istantanei. Inoltre, il conto permette di gestire le utenze senza commissioni e di accreditare stipendi o pensioni senza spese aggiuntive.

Promozioni esclusive per i nuovi clienti

Banca Mediolanum ha lanciato anche una promozione dedicata ai nuovi clienti che richiederanno la carta di debito entro il 9 gennaio 2026. Coloro che attiveranno la carta riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 10 euro, e un secondo buono da 50 euro se utilizzano la carta per acquisti superiori a 50 euro entro il 31 gennaio 2026. La carta di debito, che appartiene al circuito Mastercard, è gratuita per il primo anno; successivamente, il canone sarà di 10 euro annui.

Costi e gestione del conto

Un altro aspetto interessante del SelfyConto è l’assenza del canone di tenuta per il primo anno. Per i clienti sotto i 30 anni, il canone rimane gratuito fino al compimento dei trent’anni. Dopo il primo anno, il costo mensile sarà di 3,75 euro, ma è possibile ridurlo azzerandolo attraverso l’accredito dello stipendio o spese mensili di almeno 500 euro.

Il SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta un’opzione interessante per chi desidera ottimizzare i propri risparmi. Con un tasso vantaggioso, la possibilità di svincolare i fondi in qualsiasi momento e diverse promozioni, questa offerta merita di essere valutata da chi cerca un conto deposito flessibile e ricco di vantaggi.