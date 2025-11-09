SelfyConto: Canone Zero e Tassi d’Interesse Competitivi per Risparmiare di Più

Nel panorama attuale dei conti correnti, il SelfyConto di Banca Mediolanum si distingue per una serie di vantaggi pensati su misura per i clienti.

Un conto a canone zero, con interessi sul deposito e promozioni accattivanti, rappresenta un’opzione interessante per chi desidera ottimizzare la gestione delle proprie finanze.

Caratteristiche del SelfyConto

Il SelfyConto offre numerose funzionalità a chi decide di aprirlo. In primo luogo, il canone è azzerato per il primo anno, rendendo accessibile a tutti la scelta di questo prodotto. Per i giovani sotto i 30 anni, il canone gratuito si estende fino a 30 anni, consentendo un risparmio significativo nel lungo termine.

Interessi competitivi

Un altro aspetto da sottolineare è il tasso d’interesse annuale lordo del 3% applicato sui depositi vincolati per sei mesi. Questo è un vantaggio notevole, poiché consente di accrescere il proprio capitale in modo sicuro. Inoltre, il cliente può svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati, offrendo così una flessibilità rara in altri conti correnti.

Offerte di benvenuto

Oltre ai vantaggi strutturali, il SelfyConto prevede anche vantaggi promozionali. Aprendo un conto entro il 30 novembre e accreditando lo stipendio, si ha diritto a un buono Amazon di 60€. Questo è composto da un buono di 10€ da ottenere immediatamente e un ulteriore buono di 50€ da ricevere spendendo almeno 50€ con la carta di debito entro il 31 gennaio. Un’opportunità da non perdere.

Requisiti per l’apertura

Per sfruttare queste promozioni, è necessario seguire alcune semplici indicazioni. Per ottenere il tasso d’interesse del 3%, è fondamentale aprire il conto entro il 30 novembre e richiedere un deposito vincolato. Il vincolo minimo è di 100€, mentre quello massimo può raggiungere i 500.000€, una cifra che permette di attrarre anche i risparmiatori più esperti.

Vantaggi aggiuntivi del SelfyConto

Un ulteriore punto di forza del SelfyConto è la possibilità di azzerare il canone mensile dopo il primo anno. Accreditando lo stipendio o effettuando spese mensili di almeno 500€ con la carta di debito, il cliente può evitare costi aggiuntivi, rendendo questo conto ancora più interessante. Non solo si risparmia, ma si guadagna anche.

Il SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come un’opzione altamente vantaggiosa per chi cerca un conto corrente flessibile e ricco di opportunità. Con un canone azzerato, interessi competitivi e vantaggi promozionali, è decisamente un prodotto da considerare per gestire le proprie finanze in modo efficiente.