SelfyConto di Banca Mediolanum: conto online con 60 euro in buoni Amazon

La Banca Mediolanum ha recentemente presentato una proposta allettante per chi desidera gestire il proprio denaro in modo semplice e vantaggioso.

Il SelfyConto, un conto online, è disponibile con condizioni particolarmente favorevoli, inclusi buoni regalo Amazon per i nuovi clienti.

Questa iniziativa è un’ottima occasione per chi vuole iniziare a gestire le proprie finanze con un conto corrente che offre numerosi vantaggi senza costi iniziali. Andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le opportunità offerte da questo conto.

Vantaggi di SelfyConto

SelfyConto si distingue per il suo canone azzerato per il primo anno, permettendo così a tutti i nuovi clienti di sperimentare senza impegni economici. Inoltre, il conto è gratuito fino al compimento dei trent’anni, rendendolo ideale per i giovani. Utilizzando la carta di debito associata al conto, si può accedere a promozioni esclusive, come i 60 euro in buoni Amazon.

Come ottenere i buoni Amazon

Per beneficiare di questa promozione, è necessario aprire un SelfyConto entro il 31 dicembre e richiedere la carta di debito. All’atto della registrazione, il cliente riceverà un primo buono regalo del valore di 10 euro. Per ottenere un secondo buono di 50 euro, sarà richiesta una spesa minima di 50 euro entro il 31 gennaio 2026. Il buono finale sarà inviato dopo la verifica della spesa, prevista per il 26 febbraio 2026.

Caratteristiche della carta di debito

La carta di debito associata al SelfyConto è la Mediolanum Debit Card, che offre numerosi vantaggi. Durante il primo anno, i clienti non dovranno pagare alcun canone annuale, il quale successivamente sarà di 10 euro. In aggiunta, è possibile effettuare prelievi senza costi in tutti i bancomat dell’area Euro, garantendo così un’ottima flessibilità per le transazioni quotidiane.

Protezione e sostenibilità

Un altro aspetto interessante è la polizza multirischi offerta da Nexi, che protegge gli acquisti online effettuati con la carta. Inoltre, la Mediolanum Debit Card è realizzata in PVC 100% riciclato, riflettendo un impegno verso pratiche sostenibili.

Costi e spese accessorie

Oltre ai vantaggi di cui abbiamo parlato, il SelfyConto non prevede costi per bonifici ordinari e istantanei SEPA, né per l’invio e la ricezione di denaro tramite PayPal. Anche l’addebito delle utenze è gratuito, rendendo questo conto un’ottima scelta per chi cerca un servizio completo e senza sorprese.

In aggiunta, i clienti possono beneficiare di un tasso di interesse del 3% annuale lordo sulle somme vincolate a sei mesi con il conto deposito di SelfyConto, rendendo il conto non solo un mezzo di spesa ma anche un’opportunità di guadagno.

In conclusione, il SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come un’opzione vantaggiosa per chi cerca un conto online con costi contenuti e la possibilità di ottenere buoni regalo Amazon. Non perdere l’occasione di sfruttare questa offerta!