SelfyConto di Banca Mediolanum: Il Conto Corrente Senza Costi e Con Bonus Amazon Esclusivi

Il SelfyConto rappresenta un’opzione interessante per coloro che cercano un conto corrente online senza costi di gestione.

Banca Mediolanum ha introdotto questa soluzione innovativa per attrarre clienti, offrendo non solo la possibilità di mantenere un conto a canone zero, ma anche vantaggi esclusivi legati a promozioni attuali.

Promozioni e vantaggi di SelfyConto

Attualmente, aprendo un SelfyConto, i nuovi clienti possono ricevere fino a 60 euro in buoni regalo Amazon. Per ottenere il primo buono da 10 euro, è sufficiente registrarsi online e richiedere la carta di debito associata. Il secondo bonus, pari a 50 euro, è accessibile effettuando una spesa minima di 50 euro con la Mediolanum Card.

Dettagli sul canone e sui servizi inclusi

Il conto prevede un canone zero per il primo anno per tutti gli utenti. I giovani sotto i 30 anni beneficiano di un canone gratuito a vita. Tra i servizi inclusi senza alcun costo figurano la carta di debito digitale, i bonifici, i prelievi e l’addebito delle utenze. Dopo il primo anno, i clienti over 30 dovranno sostenere un costo mensile di 3,75 euro, che può essere azzerato accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro mensili con la carta.

La Mediolanum Card: flessibilità e sicurezza

La Mediolanum Card rappresenta un elemento fondamentale di SelfyConto. Questa carta di debito, gratuita e accessibile a tutti, offre diverse funzionalità, tra cui una polizza multirischi Nexi sugli acquisti effettuati. Consente inoltre di prelevare contante in oltre 45.000 punti Mooney utilizzando semplicemente un QR Code, senza necessità di recarsi a un bancomat tradizionale. La carta è facilmente gestibile tramite smartphone ed è compatibile con servizi di pagamento come Apple Pay e Google Pay.

Gestione delle spese e sicurezza

La Mediolanum Card include anche la funzione di Spending Control, che consente agli utenti di impostare limiti di spesa e di bloccare temporaneamente la carta se necessario. La gestione delle spese diventa così semplice e intuitiva, grazie all’app dedicata che rende il monitoraggio delle finanze un’attività quotidiana e priva di stress.

Come aprire un SelfyConto

Aprire un SelfyConto è un processo semplice e veloce, che può avvenire completamente online. Gli utenti possono identificarsi tramite bonifico o webcam, con la possibilità di utilizzare anche SPID per una registrazione ancora più rapida. Questo approccio facilita l’accesso ai servizi bancari, rendendo il conto particolarmente interessante per le nuove generazioni.

Vantaggi del SelfyConto

Il SelfyConto di Banca Mediolanum si distingue per l’assenza di costi e per i vantaggi aggiuntivi offerti. Tra le promozioni, è possibile trovare opportunità che attraggono utenti di diverse fasce d’età. La gestione completamente digitale del conto permette una fruizione agevole e immediata dei servizi bancari.

Un’opzione competitiva nel panorama finanziario

Questa soluzione bancaria si posiziona come un’opzione competitiva nel panorama finanziario attuale. La semplicità di apertura e la gestione online rispondono alle esigenze di chi si avvicina per la prima volta al mondo della finanza.