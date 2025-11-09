SelfyConto: il conto corrente senza canone con interessi al 3% e buoni Amazon in omaggio

Per coloro che cercano un modo conveniente di gestire i propri risparmi, il SelfyConto rappresenta una scelta interessante.

Questo conto corrente non solo elimina le spese di gestione, ma offre anche un rendimento del 3% annuo sulle somme vincolate. Inoltre, i nuovi clienti possono usufruire di 60€ in buoni Amazon come incentivo all’apertura del conto.

Vantaggi del SelfyConto

Il SelfyConto si distingue per diverse caratteristiche che lo rendono attraente. Per i clienti sotto i 30 anni, il canone è completamente gratuito fino a 30 anni, mentre per tutti gli altri, il canone è azzerato per il primo anno. Questo rende il conto un’ottima soluzione per chi desidera risparmiare senza rinunciare alla qualità del servizio.

Interessi e condizioni

Il rendimento del 3% è applicabile alle somme vincolate per un periodo di sei mesi, con un vincolo minimo di 100€ e un massimo di 500.000€. È fondamentale evidenziare che, sebbene il vincolo sia di sei mesi, è possibile sbloccare i fondi in qualsiasi momento, mantenendo comunque gli interessi accumulati. Questa flessibilità rappresenta un vantaggio significativo per gli investitori che potrebbero necessitare di accesso ai propri fondi in tempi brevi.

Buoni Amazon e promozioni

Il processo per ottenere i buoni Amazon è particolarmente semplice. Aprendo un SelfyConto entro il 31 dicembre, il cliente può ricevere un buono di 10€. Per ricevere un ulteriore buono del valore di 50€, è necessario effettuare spese pari a 50€ utilizzando la carta di debito Mediolanum entro il 31 gennaio. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per ottenere vantaggi immediati semplicemente utilizzando il conto.

Zero spese e gestione semplificata

Un ulteriore vantaggio del SelfyConto è la possibilità di azzerare le spese di gestione in modo permanente. Accreditando lo stipendio o effettuando spese mensili superiori a 500€ con la carta di debito, il cliente può evitare qualsiasi costo. Questa caratteristica rende la gestione del conto molto più semplice e conveniente, in particolare per i giovani che iniziano a gestire le proprie finanze.

Opportunità per i giovani

Il SelfyConto si distingue come una delle migliori opzioni disponibili sul mercato per chi cerca un conto corrente senza canone e con interessi. Le sue promozioni allettanti e le condizioni favorevoli rappresentano un’opportunità significativa, soprattutto per i giovani. Per ulteriori informazioni e per aprire il conto, è possibile visitare il sito ufficiale di SelfyConto.