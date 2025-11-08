SelfyConto: Scopri i Vantaggi Esclusivi e Ricevi Buoni Amazon in Omaggio!

I fatti sono questi: SelfyConto è un conto corrente offerto da Banca Mediolanum, caratterizzato dall’assenza di costi per il canone e dalla possibilità di guadagnare interessi, oltre a ricevere buoni Amazon.

Questo strumento finanziario si propone come vantaggioso per coloro che cercano un conto senza spese aggiuntive.

I vantaggi di SelfyConto

SelfyConto rappresenta un’opzione vantaggiosa, soprattutto per i giovani. Gli utenti di età inferiore ai 30 anni possono beneficiare di un canone gratuito per un periodo che può estendersi fino a 30 anni. Inoltre, il conto offre un interesse annuo lordo del 3% sulle somme vincolate per sei mesi, permettendo di accrescere i propri risparmi in modo significativo.

Condizioni per ottenere gli interessi

Per beneficiare di questo tasso d’interesse, è necessario aprire SelfyConto entro il 30 novembre e accreditare il proprio stipendio sul nuovo conto. Successivamente, è richiesta l’attivazione di un conto deposito della durata di sei mesi entro il 5 dicembre. L’importo minimo per il vincolo è fissato a 100€, mentre il massimo è di 500.000€.

Buoni Amazon e incentivi di benvenuto

Un aspetto interessante di SelfyConto è la possibilità di ricevere fino a 60€ in buoni Amazon. Per ottenere il primo buono da 10€, è sufficiente aprire il conto entro il 31 dicembre e richiedere la carta di debito durante la registrazione. Il secondo buono, del valore di 50€, sarà disponibile spendendo almeno 50€ con la Mediolanum Card entro il 31 gennaio.

Come mantenere il canone azzerato

SelfyConto consente di mantenere il canone azzerato, a condizione di accreditare lo stipendio o di effettuare spese mensili di almeno 500€ tramite carta. Tale opzione rende il conto accessibile a tutti, senza la necessità di sostenere commissioni fisse.

Come aprire SelfyConto

Aprire un conto SelfyConto è un processo semplice e veloce. È necessario visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum e seguire le istruzioni per la registrazione. Una volta completati i passaggi, si potranno iniziare a sfruttare tutti i vantaggi offerti da questo conto innovativo.

Ulteriori caratteristiche e funzionalità

SelfyConto si distingue per la sua gestione intuitiva e per l’approccio mobile-first, progettato per una generazione sempre più digitale. La possibilità di gestire le finanze direttamente dall’app consente un monitoraggio costante delle spese e una pianificazione finanziaria efficace.

SelfyConto rappresenta un’opzione vantaggiosa per chi cerca un conto corrente senza costi fissi, con interessi competitivi e incentivi interessanti. Gli utenti possono scoprire un nuovo modo di gestire il denaro, approfittando delle opportunità offerte.