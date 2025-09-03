Sentenza favorevole per Google: niente scissione per Chrome e Android

In una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato della tecnologia, un giudice federale ha stabilito cheAlphabet, la società madre diGoogle, non dovrà cedere né scorporare il suo browserChrome.

Questa sentenza ha avuto un immediato riflesso positivo sul mercato, con il titolo di Alphabet che ha registrato un rialzo dell’8% nel dopoborsa. La decisione del giudiceAmit Mehtaè stata accolta con favore dagli investitori e dagli analisti, che vedono in essa una conferma del potere di Google nel settore della ricerca online.

La sentenza e le sue implicazioni

La sentenza del giudice Mehta consente a Google di continuare a controllare Chrome e il sistema operativo mobileAndroid, pur imponendo alcune restrizioni sui contratti esclusivi con i produttori di dispositivi. In particolare, Google potrà continuare a pagare partner comeAppleper l’uso del suo motore di ricerca, una pratica cruciale per mantenere la sua posizione dominante nel mercato della ricerca online. Secondo gli analisti, “Essere giudicati colpevoli di comportamento monopolistico ma dover affrontare un rimedio così benevolo è particolarmente favorevole per Google”.

Questa decisione non solo preserva il potere di Google, ma facilita anche la possibilità di ulteriori collaborazioni con Apple, con l’integrazione potenziale della nuova intelligenza artificialeGemininei futuri iPhone. La sentenza elimina anche un importante ostacolo normativo che aveva pesato sulla valutazione di Alphabet, con gli analisti che avevano notato come l’azienda fosse stata scambiata a sconto rispetto ai suoi concorrenti a causa delle preoccupazioni relative a una possibile scissione forzata.

Il contesto legale

Il governo degli Stati Uniti aveva citato in giudizio Google nel 2020, accusandolo di mantenere un monopolio illegale nel settore della ricerca attraverso accordi di esclusione con produttori di dispositivi e società di browser. Sebbene il giudice Mehta avesse già stabilito la violazione delle leggi antitrust da parte di Google nel 2022, ha rifiutato di ordinare la scissione, citando l’emergere di nuovi concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale, comeChatGPT.

Un gruppo di aziende emergenti nel settore dell’AI potrebbe beneficiare di una sentenza che ordina a Google di condividere i suoi dati di ricerca con i concorrenti. Tuttavia, gli esperti avvertono che ci vorrà tempo e risorse considerevoli per raggiungere il peso di Google, senza alcuna garanzia che i prodotti concorrenti riescano a conquistare lo stesso numero di utenti.

Conclusioni e prospettive future

La recente sentenza rappresenta un punto di svolta nel dibattito sul monopolio di Google. Mentre il gigante della tecnologia mantiene il controllo su Chrome e Android, le restrizioni imposte sui contratti esclusivi potrebbero aprire la strada a una maggiore concorrenza nel mercato. Tuttavia, la vera sfida per i concorrenti sarà quella di sviluppare soluzioni in grado di competere efficacemente con la vasta infrastruttura e la base di utenti esistente di Google.

Con le dinamiche del mercato in continua evoluzione e l’emergere di nuove tecnologie, il futuro di Google e dei suoi concorrenti rimane incerto. Sarà fondamentale monitorare gli sviluppi legali e tecnologici per capire come si evolverà la situazione nei prossimi mesi e anni.