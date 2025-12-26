Smascherato il Falsario di Acilia: Operazione Contro le Banconote False

Un’importante operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un 31enne di Acilia, noto come ‘Mister Falsario’, accusato di stampare e distribuire banconote false in tutta Europa.

Le indagini, iniziate a settembre, hanno rivelato una complessa rete di contraffazione, supportata da collaborazioni internazionali tra le polizie di diversi paesi.

La scoperta della stamperia clandestina

Grazie a indagini approfondite condotte dai carabinieri del nucleo antifalsificazione monetaria di Roma, è emerso che l’uomo operava da casa, dove aveva allestito una vera e propria stamperia clandestina. Utilizzava computer, stampanti digitali e sofisticati strumenti grafici per produrre banconote da 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro, per un valore stimato di circa un milione di euro.

Il ruolo della tecnologia nella contraffazione

La sua abilità nell’uso della tecnologia gli ha permesso di creare progetti grafici ad alta definizione, utilizzati per realizzare banconote di qualità tale da ingannare il pubblico. La polizia ha rinvenuto all’interno dei suoi computer diversi file contenenti i disegni delle banconote contraffatte, prova della sua lunga attività illecita.

Operazioni di arresto e sequestro

Durante l’operazione, i carabinieri sono riusciti a fermare ‘Mister Falsario’ mentre stava preparando una spedizione di banconote false da 50 euro per un valore di 7.300 euro. In aggiunta, sono stati sequestrati un wallet elettronico contenente criptovalute come ‘Lightcoin’ e ‘Usdt’, del valore di circa 600 euro, e 21.000 euro in contanti, presumibilmente frutto della vendita delle banconote contraffatte.

Il legame con la criminalità internazionale

Le indagini non si sono fermate all’arresto dell’uomo. Infatti, si è scoperto che i suoi affari si estendevano oltre i confini nazionali. Il 18 settembre, la polizia austriaca ha sequestrato un plico contenente banconote false, mentre i carabinieri italiani hanno effettuato altri sequestri a Pesaro, Strambino e Terni, arrestando ulteriori destinatari delle banconote contraffatte.

Le conseguenze dell’operazione

Con l’arresto di ‘Mister Falsario’, le autorità sperano di interrompere una rete di distribuzione di banconote false che si estendeva in vari paesi europei. La sua cattura rappresenta un passo significativo nella lotta contro la contraffazione monetaria e il traffico di valuta falsa, evidenziando l’importanza della cooperazione internazionale tra le forze di polizia.