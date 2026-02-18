S&P 500 e CAPE oltre 40: rischi, analogie con il 1999 e strategie per investire

Il mercato azionario richiede attenzione: il Shiller CAPE ha oltrepassato la soglia psicologica di 40.

Questo livello è osservato raramente nella storia finanziaria. L’indicatore, che confronta il prezzo corrente con la media degli utili reali degli ultimi dieci anni, è tornato sotto i riflettori dopo una lunga corsa trainata dai titoli tecnologici e da massicci investimenti in intelligenza artificiale. Il Shiller CAPE segnala valutazioni elevate rispetto ai fondamentali storici. Nel contempo il mercato obbligazionario mostra segnali inconsueti, con spread creditizi sorprendentemente compressi rispetto ai titoli di Stato. Gli analisti monitorano la sostenibilità delle valutazioni e la possibilità di una nuova fase di volatilità sui mercati.

Che cos’è il CAPE e perché il livello 40 è rilevante

A fronte dell’attuale monitoraggio delle quotazioni, il CAPE misura il rapporto tra prezzo dell’indice e utili medi inflazionati degli ultimi dieci anni. La metodologia, ideata da Robert Shiller, attenua la variabilità degli utili annuali mediante una media decennale.

In termini pratici, il rapporto indica quanto il mercato remunera gli utili storici. Un valore elevato segnala che i corsi incorporano aspettative di crescita futura superiori alla media storica. Questo accade quando gli investitori pagano un premio per utili attesi più alti.

Il superamento della soglia di 40 assume rilievo perché, storicamente, intervalli simili sono seguiti da periodi di rendimento reale contenuto. Tale dinamica si spiega con la pressione al rialzo dei prezzi che richiede tassi di crescita degli utili sostenuti per giustificare le valutazioni correnti.

Per gli operatori finanziari, il dato non è un segnale meccanico di vendita, ma una leva di analisi della sostenibilità delle valutazioni. Le implicazioni variano in funzione di orizzonti temporali, profili di rischio e condizioni macroeconomiche.

Gli analisti osservano inoltre che livelli elevati del rapporto aumentano la probabilità di volatilità accresciuta nei mercati azionari. L’evoluzione degli utili societari e le politiche monetarie resteranno fattori determinanti per i prossimi sviluppi.

Riferimenti storici e paralleli con il 1999-2000

La penetrazione del CAPE sopra 40 richiama il periodo del dot-com della fine degli anni ’90. All’epoca il mercato aveva scontato prospettive estremamente ottimistiche e la successiva correzione determinò perdite prolungate. Le valutazioni elevate precedettero, in media, rendimenti negativi sui tre anni successivi.

È tuttavia necessario riconoscere che ogni ciclo presenta dinamiche proprie. Le cause della bolla di allora non coincidono necessariamente con i fattori attuali, inclusi cambiamenti tecnologici e politiche monetarie. I dati storici indicano un rischio maggiore per orizzonti di breve termine quando il CAPE supera certe soglie.

Il decennio successivo al 2000 è spesso definito “perso” per i rendimenti reali a causa del prolungato periodo di sottoperformance rispetto alle attese. Per questo motivo gli operatori e gli investitori orientano le scelte sulla base di orizzonti temporali e tolleranza al rischio, tenendo conto delle condizioni macroeconomiche e delle prospettive degli utili.

Il segnale obbligazionario: spread compressi e rischio di comoda fiducia

Dopo l’analisi delle valutazioni azionarie e delle implicazioni del rapporto prezzo/utili, il mercato del credito offre un segnale di cautela. Gli spread, ovvero la differenza di rendimento tra obbligazioni corporate e titoli di Stato, si sono fortemente compressi. Questa riduzione indica che il premio per il rischio richiesto dagli investitori è basso rispetto alla normalità storica.

Una compressione così marcata è rara in assenza di certezza sull’espansione economica. Quando gli spread sono ridotti, lo spazio per ulteriori guadagni da compressione diminuisce. Contemporaneamente aumenta la vulnerabilità del portafoglio a shock macroeconomici o a revisioni degli utili. Per gli investitori, soprattutto per chi ha orizzonti temporali limitati o scarsa tolleranza alla volatilità, la situazione richiede un bilanciamento tra rendimento atteso e protezione del capitale.

Meccanismi di trasmissione tra bond e azioni

In continuità con la necessità di bilanciare rendimento atteso e protezione del capitale, i mercati del credito influenzano direttamente le azioni.

Se l’economia peggiora e la domanda per il debito societario cala, i prezzi delle obbligazioni possono scendere e i rendimenti aumentare. L’incremento dei rendimenti accresce il costo del capitale per le imprese e comprime i margini operativi.

Margini più bassi riducono i profitti attesi e, quindi, le valutazioni azionarie. Un’improvvisa risalita dei rendimenti può innescare vendite azionarie significative, soprattutto in mercati con valutazioni già elevate.

Il meccanismo è particolarmente rilevante per settori capital intensive, dove il finanziamento tramite debito incide più sul bilancio. In questi casi la variazione dei rendimenti si traduce rapidamente in revisioni degli utili prospettici e in pressione sui prezzi dei titoli.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle attese di mercato e le possibili traiettorie

Gran parte della narrativa che giustifica multipli elevati si fonda sulla possibilità di una trasformazione produttiva indotta dall’AI. Le grandi aziende tecnologiche e i fornitori di infrastruttura sono stati i principali beneficiari del rialzo, contribuendo a portare l’indice verso nuovi massimi.

Restano però rischi concreti. Esiste un paradosso della produttività: i miglioramenti a livello di singoli compiti non sempre si traducono in incrementi di produttività aziendale su larga scala e in tempi brevi. Se le attese sugli utili futuri non si materializzano, le valutazioni correnti potrebbero risultare eccessive e dare luogo a correzioni dei prezzi.

Gli scenari possibili includono una prosecuzione del rialzo se l’adozione dell’intelligenza artificiale produce incrementi di margine significativi, oppure una fase di stagnazione o correzione se gli investimenti non si traducono rapidamente in utili maggiori. Il rapporto prezzo/utili corretto per l’inflazione e gli utili reali espone il mercato a rischi quando supera soglie storiche. In particolare, livelli elevati del CAPE aumentano la probabilità di rendimenti futuri modesti o negativi, suggerendo prudenza agli operatori.

Implicazioni pratiche per gli investitori

Gli azionisti devono innanzitutto valutare la propria tolleranza al rischio e la capacità di sostenere drawdown prolungati. Ridurre l’esposizione a titoli che non si è disposti a tenere in caso di ribassi marcati è una misura prudente. Inoltre conviene privilegiare posizioni su cui esiste alta convinzione e che si ritiene possano sopportare fasi di volatilità.

Nel medio termine, una strategia bilanciata può includere titoli che offrono rendimento da cedole e posizioni in settori meno dipendenti da valutazioni estreme. È utile monitorare le revisioni delle stime sugli utili e l’effettiva implementazione delle tecnologie che dovrebbero generare i miglioramenti di margine attesi. Gli investitori dovranno seguire questi indicatori per adattare l’allocazione in funzione degli sviluppi sui profitti e sulle valutazioni.

Valutazioni e gestione del rischio

Dopo il monitoraggio degli indicatori, il superamento del CAPE 40 segnala una combinazione di valutazioni azionarie elevate, AI al centro delle scommesse di mercato e spread obbligazionari compressi. Questa congiunzione riduce il favorevolezza del profilo rischio-rendimento rispetto al passato e richiede strategie più selettive. Gli operatori dovranno privilegiare una gestione attiva del rischio, aumentare la diversificazione e ridefinire l’allocazione in base agli sviluppi dei profitti e delle valutazioni. Attenzione alle oscillazioni di mercato e agli indicatori di conferma prima di incrementare l’esposizione a settori sopravvalutati.