Spintop: cos’è e previsione prezzi

Spintop (SPIN) è un hub DeFi per lo spazio GameFi che offre servizi DeFi tipici come yield farming, staking e pool di liquidità per progetti di gioco. Alla luce del boom del mercato globale dei giochi e di un numero sempre maggiore di giochi blockchain in fase di sviluppo, il team di Spintop ha visto l’opportunità di migliorare l’esperienza di un giocatore e offrire tutti gli strumenti web3 necessari per i giochi in un unico posto.

I suoi quattro prodotti sono:

Una guida di gioco guidata dalla comunità che cataloga e recensisce i giochi, consentendo ai giocatori di filtrare per tokenomics, valutazioni, blockchain e stati di sviluppo.

che cataloga e recensisce i giochi, consentendo ai giocatori di filtrare per tokenomics, valutazioni, blockchain e stati di sviluppo. Uno scambio decentralizzato (DEX) consente di raggruppare i token di gioco per incentivare l’afflusso di liquidità.

(DEX) consente di raggruppare i token di gioco per incentivare l’afflusso di liquidità. Un creatore di gilde è un meccanismo per i proprietari di NFT e potenziali giocatori per incontrarsi e creare valore l’uno per l’altro.

è un meccanismo per i proprietari di NFT e potenziali giocatori per incontrarsi e creare valore l’uno per l’altro. Un mercato NFT che elenca i token non fungibili per la vendita o il prestito.

Spintop è guidato da un team turco di quattro sviluppatori, ingegneri e imprenditori blockchain. Il team esecutivo ha fondato e gestito con successo aziende nel settore delle telecomunicazioni, fintech, pubblicità e web3. Il presidente Joe Biden ha riconosciuto il CMO Alemsah Öztürk come uno dei principali investitori angel della Turchia, e il CSO Kayabali è uno dei primi 10 innovatori turchi sotto i 35 anni, secondo la revisione del MIT.

Come funziona Spintop?

Spintop offre DeFi come servizio, il che significa che funzionalità come l’agricoltura di resa, lo staking e altri servizi tipici deFi sono forniti da Spintop ai suoi diversi partner e utenti GameFi. Questi ultimi beneficiano della possibilità di scambiare e coltivare comodamente token GameFi e NFT in un unico posto. Il suo servizio si basa sul token SPIN che funge da spina dorsale del suo scambio decentralizzato.

Uno dei servizi chiave è lo scambio decentralizzato Spindex. Combina tre funzioni DeFi chiave che vengono offerte come servizio: un market maker automatizzato (AMM), yield farming e staking e il portafoglio Spindex.

L’AMM consente lo swap di qualsiasi token GameFi sulla catena BNB in modo senza autorizzazione e non custodiale. Per scambiare token, gli utenti devono pagare una commissione di trading dello 0,3% che viene allocata come segue:

0,18% distribuito come ricompensa ai fornitori di liquidità.

distribuito come ricompensa ai fornitori di liquidità. 0,04% inviato alla tesoreria Spindex.

inviato alla tesoreria Spindex. 0,08% bruciato.

Inoltre, gli utenti possono essere fornitori di liquidità attraverso Spindex e guadagnare ricompense per aver fornito un’esperienza di scambio senza soluzione di continuità tra i diversi progetti GameFi offerti sullo scambio. I pool di liquidità seguono la formula standard x*y = k. Spintop mira ad attirare investitori DeFi e gaming / NFT con il TAEG dei suoi pool di agricoltura di rendimento e le coppie agricole specifiche. Le coppie di agricoltori si concentreranno esclusivamente su progetti di gioco blockchain, poiché il protocollo mira a offrire un DEX specializzato in GameFi. Gli utenti possono anche puntare SPIN se non vogliono rischiare di essere soggetti a perdite impermanenti. Non ci saranno periodi di blocco per lo staking.

Il portafoglio Spindex mira a smussare l’esperienza dei giocatori quando interagiscono con diversi progetti di gioco e NFT. Generalmente, ogni ecosistema ha il proprio token e portafoglio. Spintop mira a creare un portafoglio di scambio in-game che consenta di convertire SPIN nel token di gioco richiesto e giocare al gioco scelto direttamente con SPIN, se possibile. Questa conversione dovrebbe avvenire automaticamente nel portafoglio Spintop.

Inoltre, Spintop offrirà un mercato NFT che consentirà il trading e il prestito di attività fungibili per i giocatori e coloro che vogliono fornire ai giocatori NFT. Spintop prevede una fusione tra il suo Guild Maker – il luogo di incontro per sponsor e giocatori – e il suo mercato NFT.

Caratteristiche uniche di Spintop

Come hub DeFi focalizzato su GameFi, Spintop fornisce diversi servizi familiari con uno spin unico e offre anche alcune funzionalità completamente uniche.

Creatore di gilde

Il Guild Maker è il luogo di incontro di Spintop per i proprietari e i giocatori di NFT. Ha correttamente identificato che una barriera all’ingresso di molti giochi NFT è il prezzo di acquisizione iniziale delle risorse per iniziare il gioco. A volte, i possessori di NFT possono essere in grado di permettersi le risorse di gioco ma non hanno il tempo o il desiderio di giocare. Con guild Maker, i proprietari di NFT (sponsor) possono allocare le loro risorse ai pool di gilde, dove i giocatori (studiosi) possono prenderli in prestito.

Vault delle gilde

I Vault delle gilde sono i meccanismi di abbinamento di sponsor e studiosi. Un Vault di gilda è formato come DAO e può essere pubblico o privato. L’ammissione nei caveau privati è a discrezione del fondatore, mentre i caveau pubblici sono senza autorizzazione. Inoltre, Spintop incoraggia il prestito di NFT attraverso partnership e wrapper per diffondere l’accesso al maggior numero possibile di studiosi. Ci sarà anche un sistema di valutazione in base al quale le gilde si posizioneranno.

Gamepedia

Gamepedia è la guida al gioco guidata dalla comunità di Spintop che dà la priorità all’interfaccia utente e alla UX insieme agli aspetti sociali del gioco blockchain. Gamepedia aggrega ecosistemi e comunità di gioco coprendo progetti di diverse catene e elencandoli in articoli e recensioni. I giocatori saranno in grado di contribuire con i contenuti. I giochi saranno filtrati e sfogliati in base alle loro blockchain, valutazioni, prezzi dei token, capitalizzazioni di mercato e stati di sviluppo.

Spintop Tokenomics

Spintop utilizza SPIN come token di utilità e governance. Secondo il suo whitepaper, SPIN ha i seguenti casi d’uso:

Brucialo per creare gilde di rendimento personalizzate.

Masterizzalo per avvolgere gli NFT.

Puntatelo per creare un profilo e fare domanda per borse di studio.

Mettilo in gioco in Spindex Pools per guadagnare i token di Spindex Partners.

Puntatelo in Spindex Pools per guadagnare token SPIN.

Mettilo in gioco in Yield Farms per guadagnare più token SPIN.

Stake/Farm it per partecipare a SpinStarter IDOs & IGO

La distribuzione dei token di SPIN è la seguente:

Staking and Liquidity Farming (39%): acquisita linearmente su 60 mesi.

acquisita linearmente su 60 mesi. Tesoreria (30%): 0,05% al TGE, maturata linearmente su 36 mesi.

0,05% al TGE, maturata linearmente su 36 mesi. Marketing (10%): 0,05% al TGE, maturato linearmente su 36 mesi.

0,05% al TGE, maturato linearmente su 36 mesi. Fondatori e Team (12%): tre mesi di anticipo, maturati linearmente su 24 mesi.

tre mesi di anticipo, maturati linearmente su 24 mesi. IDO (3%) a $ 0,01: 20% a TGE, investito linearmente su quattro mesi.

20% a TGE, investito linearmente su quattro mesi. Seed Round (2,5%) a $ 0,007: 14,28% a TGE, investito linearmente su nove mesi.

14,28% a TGE, investito linearmente su nove mesi. Liquidità iniziale (1,5%): bloccata per tre anni.

bloccata per tre anni. Vendita strategica (1%) a $ 0,01: 10% a TGE, acquisita linearmente su nove mesi.

10% a TGE, acquisita linearmente su nove mesi. Programma Airdrop & Bounty (1%): 0,25% per airdrop un mese dopo IDO, 0,75% per programmi bounty acquisiti linearmente su sei mesi.

Prezzo Spintop

Spintop (SPIN) è attualmente scambiato intorno a $ 0,09 al 18 marzo 2022, in calo rispetto al suo massimo storico di $ 0,64 fissato a dicembre 2021. Il suo volume di scambi di 24 ore su 24 sulle borse è di circa $ 260.000 e la sua capitalizzazione di mercato completamente diluita è di circa $ 90 milioni.

Previsione dei prezzi spintop e prospettive future

Spintop offre un interessante caso d’uso per un settore in crescita nel settore blockchain. È vero che i giochi blockchain di prima classe hanno barriere all’ingresso più elevate e possono essere inaccessibili ai giocatori. Per questo motivo, sono sorte agenzie che affittano il gioco NFT ai giocatori, spesso provenienti da paesi in via di sviluppo. Inoltre, l’integrazione di diversi token di gioco in uno scambio e un portafoglio potrebbe essere molto interessante e conveniente.

Il successo di Spintop dipenderà dall’implementazione della sua roadmap e se riuscirà ad andare cross-chain per attirare giochi da diversi ecosistemi. Inoltre, la situazione generale del mercato giocherà un ruolo significativo e influenzerà se SPIN può tornare ai massimi storici precedentemente stabiliti. Se la corsa al rialzo delle criptovalute ritorna, SPIN potrebbe essere scambiato significativamente più in alto di quanto non faccia ora.