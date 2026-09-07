Standard Chartered amplia l’offerta di criptovalute per clienti istituzionali negli Emirati

Standard Chartered amplia la sua offerta di asset digitali negli Emirati Arabi Uniti con il lancio del trading spot di Bitcoin ed Ether per clienti istituzionali

In un movimento che sottolinea l’adozione crescente delle criptovalute nel settore finanziario tradizionale, Standard Chartered ha annunciato il lancio del trading spot di Bitcoin ed Ether per clienti istituzionali negli Emirati Arabi Uniti. Questa iniziativa posiziona la banca come la prima Global Systemically Important Bank (G-SIB) a offrire tale servizio nel Paese del Golfo.

L’espansione dell’offerta di asset digitali regolamentati di Standard Chartered negli Emirati include ora anche l’esecuzione del trading, oltre al servizio di custodia già esistente. Questo passo segue il lancio del trading spot di Bitcoin ed Ether per clienti istituzionali tramite la filiale della banca nel Regno Unito, avvenuto a luglio 2025.

Un passo significativo nel mercato delle criptovalute

Il lancio del trading spot di Bitcoin ed Ether negli Emirati Arabi Uniti rappresenta un passo significativo per Standard Chartered, che continua a rafforzare la sua presenza nel mercato delle criptovalute. La banca ha già dimostrato il suo impegno in questo settore con l’introduzione del trading spot di criptovalute con consegna fisica per clienti istituzionali nel Regno Unito.

Questa mossa strategica riflette la crescente domanda di soluzioni di trading di criptovalute tra gli investitori istituzionali, che cercano di diversificare i loro portafogli con asset digitali. Gli Emirati Arabi Uniti, con il loro ambiente regolamentare favorevole e la loro posizione come hub finanziario globale, rappresentano una scelta naturale per l’espansione di Standard Chartered in questo settore.

L’importanza degli Emirati Arabi Uniti nel mercato delle criptovalute

Gli Emirati Arabi Uniti hanno emergito come un centro chiave per le criptovalute e le tecnologie finanziarie, attirando un numero crescente di istituzioni finanziarie e startup del settore. La decisione di Standard Chartered di lanciare il trading spot di Bitcoin ed Ether nel Paese sottolinea l’importanza strategica della regione nel panorama globale delle criptovalute.

Con il lancio di questo nuovo servizio, Standard Chartered si posiziona come un leader nel mercato delle criptovalute, offrendo ai suoi clienti istituzionali l’accesso a soluzioni di trading regolamentate e sicure. Questo sviluppo è destinato a stimolare ulteriormente l’adozione delle criptovalute nel settore finanziario tradizionale e a contribuire alla crescita del mercato delle criptovalute negli Emirati Arabi Uniti e oltre.

In un contesto in cui le criptovalute continuano a guadagnare popolarità tra gli investitori istituzionali, l’iniziativa di Standard Chartered rappresenta un passo importante verso l’integrazione delle criptovalute nel sistema finanziario globale. Con il suo impegno a offrire soluzioni di trading di criptovalute regolamentate e sicure, la banca è ben posizionata per sfruttare le opportunità di crescita in questo settore in rapida evoluzione.