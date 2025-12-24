Stephen Miran: Nuove Riduzioni dei Tassi Necessarie per Prevenire la Recessione

Nell’ambito di un’intervista recente, Stephen Miran, un importante governatore della Federal Reserve, ha espresso preoccupazioni significative riguardo alla situazione economica attuale degli Stati Uniti.

Secondo Miran, l’assenza di ulteriori riduzioni dei tassi di interesse potrebbe comportare rischi considerevoli per l’economia. Anche se non prevede un’immediata recessione, egli sottolinea che l’innalzamento dei tassi di disoccupazione dovrebbe indurre la Fed a considerare ulteriori tagli.

Analisi della situazione attuale

Durante la sua intervista su Bloomberg TV, Miran ha chiarito che la politica monetaria attuale risulta ancora restrittiva. La mancanza di un adeguato abbassamento dei tassi potrebbe portare a conseguenze economiche indesiderate. A suo avviso, il contesto attuale mostra segnali di debolezza nel mercato del lavoro, il che rappresenta una preoccupazione maggiore rispetto all’inflazione.

Impatto sulle previsioni economiche

Miran ha evidenziato che i dati recenti riguardanti l’occupazione non sono incoraggianti, suggerendo che la Fed dovrebbe reagire per evitare una contrazione economica. Egli ha notato che, sebbene il tasso di inflazione superi di quasi un punto percentuale l’obiettivo del 2%, la vera sfida risiede nella gestione del mercato del lavoro, che potrebbe deteriorarsi ulteriormente senza interventi adeguati.

Le opinioni della Fed e il contesto economico

Negli ultimi mesi, la Federal Reserve ha già implementato tre riduzioni dei tassi, riducendo complessivamente di 75 punti base il tasso d’interesse. Tuttavia, le opinioni tra i membri della Fed rimangono divise riguardo alla necessità di ulteriori allentamenti monetari. Miran ha sottolineato che è fondamentale mantenere un approccio equilibrato e non micromanageare la politica monetaria.

Prospettive future e preoccupazioni

Alcuni membri della Fed, come Chris Waller, hanno manifestato il loro supporto per ulteriori riduzioni, mentre altri, come John Williams, hanno avvertito che non vi è urgenza di abbassare i tassi ulteriormente. Miran ha suggerito che potrebbero essere necessarie ulteriori riduzioni, ma ha anche avvertito che una politica troppo espansiva potrebbe riportare l’inflazione sopra i livelli desiderati.

Alla luce di queste opinioni contrastanti, il mercato attende con ansia i prossimi dati sull’occupazione, che potrebbero influenzare le decisioni future della Fed. Le attese sono alte e gli investitori si preparano a valutare quali saranno le misure adottate per garantire la stabilità economica.